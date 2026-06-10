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Nach Vorfall in Eschenbach In St. Gallen dürfen Lehrerinnen bald kein Kopftuch mehr tragen

SDA

10.6.2026 - 11:08

In St. Galler Schulen soll Lehrerinnen künftig das Tragen eines Kopftuchs untersagt werden. Dies hat der Kantonsrat beschlossen. (Archivbild)
In St. Galler Schulen soll Lehrerinnen künftig das Tragen eines Kopftuchs untersagt werden. Dies hat der Kantonsrat beschlossen. (Archivbild)
Keystone

Der Weg für ein Kopftuchverbot bei Lehrpersonen in St. Gallen ist drei. Der St. Galler Kantonsrat hat eine entsprechende Motion angenommen. Nun soll die Regierung eine Gesetzesvorlage ausarbeiten.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

10.06.2026, 11:08

10.06.2026, 11:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der St. Galler Kantonsrat hat eine Motion für ein Verbot religiös motivierter Kleidungsstücke und Symbole bei Lehrpersonen gutgeheissen.
  • Auslöser war der Fall einer Lehrerin mit Kopftuch in Eschenbach, deren Anstellung nach Protesten von Eltern nicht zustande kam.
  • Die Regierung muss nun eine Gesetzesänderung ausarbeiten, wobei das Verbot auf die Volksschule beschränkt werden soll.
Mehr anzeigen

Die Mehrheit des St. Galler Kantonsrats hat am Mittwoch eine parteiübergreifend eingereichte Motion gutgeheissen, die ein kantonsweites Kopftuchverbot für Lehrerinnen zur Folge haben wird. Auslöser war ein Fall in Eschenbach SG.

Im Sommer 2025 hatten sich in Eschenbach Eltern gegen die Anstellung einer jungen Lehrerin gewehrt, die mit Kopftuch unterrichten wollte. Schliesslich entschied die Schule, das Anstellungsverhältnis doch nicht einzugehen.

Kurz darauf reichten im Kantonsrat einzelne Mitglieder aus allen vier Fraktionen eine Motion ein. Darin wurde eine Klärung verlangt. Im Volksschulgesetz solle das Tragen «von religiös motivierten Kleidungsstücken oder Symbolen durch Lehrpersonen» an öffentlichen Schulen untersagt werden.

Die Regierung unterstützte die Forderung, wollte das Verbot aber auf die Volksschule beschränken. Am Mittwochvormittag stimmte der Rat nach einer differenzierten Debatte mit 70 gegen 46 Stimmen der Motion zu. Nun muss die Regierung eine Gesetzesanpassung ausarbeiten.

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