Prozess um MenschenhandelStaatsanwältin spricht von misslichen Arbeitsbedingungen
SDA
18.5.2026 - 12:46
Im Prozess um mutmasslichen Menschenhandel mit serbischen Putzfrauen im Berner Oberland hat die Staatsanwaltschaft am Montag ein desolates Bild der Arbeitsbedingungen hinter den stattlichen Chaletfassaden gezeichnet.
Keystone-SDA
18.05.2026, 12:46
18.05.2026, 14:48
SDA
Die «Grenze zur Sklaverei» sei in manchen Fällen «sehr nahe», sagte die Staatsanwältin zum Beginn ihres Plädoyers. Die unter anderem des Menschenhandels angeklagte serbische Familie habe die unter falschen Versprechungen in die Schweiz gelockten Putzfrauen und Babysitterinnen nur mit Nummern bezeichnet. Die Frauen hätten praktisch nonstop arbeiten müssen, gegessen wurde stehend, für die Sonderwünsche der Herrschaften hätten sie ständig parat sein müssen.
Die Angeklagten, ein serbisches Paar und dessen Tochter, hätten die finanzielle Notlage der serbischen Frauen «schamlos ausgenutzt» und die Frauen unter falschen Versprechungen in die Schweiz gelockt.
Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?
Als die Kanadierin Janis Ottis vor 35 Jahren in die Schweiz kam, wollte sie nur das Land kennenlernen und in der Hotellerie arbeiten – heute überzeugt sie mit ihren Glacekreationen Juroren und Eisfreunde gleichermassen. Was ist ihr Geheimnis?
08.08.2020
Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden
Jö-Alarm am Flughafen Hobart auf australischem Tasmanien: Ein echtes Possum mischt sich unter Plüsch-Kängurus und sorgt bei den Kunden für Staunen.
19.03.2026
Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord
Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord
06.02.2023
Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?
Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden