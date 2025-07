Staatsanwalt will Millionen-Betrüger entlarven – jetzt gerät er plötzlich selbst unter Verdacht

Ahsan Ali Syed soll ein Millionen-Betrüger sein. Instagram

Ein Wirtschaftsbetrug im Millionenbereich wird zur brisanten Staatsaffäre: Ali Syed, einst als Milliardär gefeiert, erhebt schwere Vorwürfe gegen den Zürcher Staatsanwalt – während er selbst vor Gericht steht.

Der angebliche Milliardär Ahsan Ali Syed steht in Zürich wegen gewerbsmässigen Betrugs von über 28 Millionen Franken vor Gericht.

Er soll Firmen in Not über falsche Kreditversprechen betrogen haben.

Syed führte einen luxuriösen Lebensstil mit Privatjet, Formel-1-Sponsoring und Luxusimmobilien und wurde 2024 aus Grossbritannien an die Schweiz ausgeliefert.

Im Gegenzug hat Syed eine Strafanzeige gegen den zuständigen Zürcher Staatsanwalt eingereicht, was den Fall zu einem brisanten Justizdrama mit internationalen Verflechtungen macht. Mehr anzeigen

Privatjet, Formel-1-Sponsoring, Luxusbüros am Golf – Ahsan Ali Syed (52) lebte den Traum eines globalen Tycoons. Doch hinter der Fassade aus Glanz und Glamour verbirgt sich ein komplexes Netz aus juristischen Wirrungen, Millionenschulden und skurrilen Fehlstarts der Justiz.

Anders als in ähnlichen Fällen sind es diesmal nicht Privatpersonen, sondern Firmen, die nach der Finanzkrise 2008 dringend Kapital benötigten – und sich schnelle Hilfe erhofften.

Genau diese Hilfe versprach ihnen Ahsan Ali Syed. Der vermeintliche Milliardär, der zeitweise in der Schweiz wohnhaft war, soll laut dem «Tages Anzeiger» in Not geratene Geschäftsleute mit günstigen Grosskrediten gelockt haben. Insgesamt soll er sich etwa 26 Millionen Franken erschlichen haben – durch Vorauszahlungen für Kredite, die nie ausbezahlt wurden. Das meiste Geld soll schliesslich auf Konten bei der Credit Suisse in Zürich gelandet sein.

Von diesen Geldern soll Syed seinen luxuriösen Lebensstil finanziert haben. Er inszenierte sich als erfolgreicher Unternehmer mit einem angeblichen Vermögen von 1,2 Milliarden Dollar und besten Verbindungen zur Königsfamilie von Bahrain. Er leistete sich einen Privatjet, fuhr Porsche und kaufte sogar den spanischen Fussballclub Racing Santander.

Mit seinem Flugzeug soll er regelmässig zwischen Zürich und Bahrain unterwegs gewesen sein. Für eine Luxuswohnung in Hergiswil am Vierwaldstättersee investierte der gebürtige Inder angeblich zusätzlich 3,5 Millionen Franken. Diese soll laut NZZ schon im Mai 2021 für 4.5 Millionen Franken veräussert worden sein.

Zürcher Ermittler holen Syed aus Grossbritannien zurück

Mit der Zeit traten immer mehr mutmassliche Unregelmässigkeiten ans Licht. Betroffene Firmen verlangten ihre Gelder zurück, und 2011 wurden einige Konten Syeds bei der Credit Suisse eingefroren. Die Bank informierte daraufhin die Behörden wegen eines Verdachts auf Geldwäscherei.

2013 reagierte die Zürcher Staatsanwaltschaft und leitete eine nationale Fahndung gegen Syed ein. Die internationale Ausschreibung liess jedoch bis Juli 2022 auf sich warten. Warum so viel Zeit verstrich, bleibt unklar.

Dann ging alles rasch: Noch im selben Jahr wurde Syed in Grossbritannien festgenommen, wie die «NZZ» weiter schreibt. Die Auslieferung in die Schweiz wurde beschlossen. Syed wehrte sich dagegen, brachte den Fall bis vor das Bundesgericht und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte – jedoch ohne Erfolg.

Im September 2024 reisten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Zürich nach London und eskortierten Syed in die Schweiz, wo er seither in Untersuchungshaft sitzt.

Daniel Jositsch verteidigt Syed vor Gericht

Am Bezirksgericht Zürich muss sich der 52-Jährige Mitte Juli nun wegen des Verdachts auf gewerbsmässigen Betrug verantworten. Die Staatsanwaltschaft will eine unbedingte Freiheitsstrafe von sieben Jahren sowie eine Landesverweisung von fünf Jahren beantragen.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft wirft dem gebürtigen Inder, der als Chef des Finanzinstituts Western Gulf Advisory in Bahrain agierte, gewerbsmässigen Betrug in Höhe von über 28 Millionen Franken vor. Mit manipulierten Kreditversprechen und Vorauszahlungen soll Syed Unternehmen in finanzieller Notlage um Millionen erleichtert haben.

Der zuständige Staatsanwalt fordert eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren. Die Hauptverhandlung findet diese Woche am Bezirksgericht Zürich statt – doch während Syed auf der Anklagebank sitzt, rückt plötzlich auch der Ankläger selbst ins Scheinwerferlicht.

Den 52-Jährigen verteidigen der Zürcher Strafrechtsprofessor und SP-Ständerat Daniel Jositsch sowie der Zürcher Verteidiger Christoph Steffen.

Konterattacke aus der Untersuchungshaft

Denn Ali Syed hat seinerseits eine Strafanzeige gegen den Staatsanwalt eingereicht – mit schwerwiegenden Anschuldigungen. Amtsmissbrauch, Verletzung des Amtsgeheimnisses, Verdacht auf Erpressung, passive Bestechung und Vorteilsannahme stehen im Raum. Damit dreht sich der Fall, der bislang wie ein klassischer Wirtschaftskrimi anmutete, zu einem doppelt heiklen Justizdrama.

Denn auch die Generalstaatsanwaltschaft in Bahrain führt ein eigenes Strafverfahren, das laut Informationen der «NZZ» nicht nur Ali Syed betrifft – sondern auch den Zürcher Staatsanwalt, der in Zürich als Ankläger gegen Syed auftritt.

Im Zentrum der Ermittlungen in Bahrain steht ein prominenter neuseeländischer Anwalt, gegen den wegen Erpressung und Korruption ermittelt wird – mutmasslich zum Nachteil von Ali Syed. Besonders brisant: Der Jurist soll laut Verdacht nicht allein gehandelt haben, sondern in Kooperation mit der Staatsanwaltschaft.

Jetzt entscheidet die Staatsanwaltschaft II

Über das angebliche Strafverfahren in Bahrain sei die Zürcher Staatsanwaltschaft II orientiert worden, schreibt die «NZZ». Die Staatsanwaltschaft ist speziell für Untersuchungen gegen Beamte zuständig – und prüft aktuell die Strafanzeige, die Ali Syed gegen seinen Ankläger eingereicht hat.

Allerdings ist die Hürde für ein offizielles Verfahren hoch: Bevor ein Strafverfahren gegen den Staatsanwalt eröffnet werden kann, müsste das Zürcher Obergericht seine Zustimmung geben. Erst dann wäre eine formelle Untersuchung überhaupt möglich.

Für alle Beteiligten gilt bis zu einer Verurteilung die Unschuldsvermutung.