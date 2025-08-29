Tödlicher Bootsunfall vor Altendorf SZ – das ist mittlerweile bekannt

Bekannt ist: Bei den Todesopfern handelt es sich um einen 36-jährigen Mann und eine 37-jährige Frau. Vier weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Das Boot mit drei Personen war von Pfäffikon aus unterwegs und hatte den Durchstich vom Zürich- in den Obersee passiert.
Die Kantonspolizei Schwyz untersucht derzeit beide Boote, um die Ursache des Unfalls zu klären. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf mögliche Faktoren wie Alkohol, Geschwindigkeit und die Nutzung von Lichtern. Gemäss der Kantonspolizei Schwyz benötigt die Spurensicherung Zeit. Beide Boote befinden sich derzeit in einer Halle zur Untersuchung.
In der Uferzone und im Durchstich gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 km/h. Ob der Unfall in dieser Zone passierte, ist noch unklar.
Todesopfer aus Schwyz und Zürich
Der männliche Verstorbene war gemäss «Blick» ein Schwyzer Unternehmer. Das verstorbene Frau soll aus dem Kanton Zürich stammen. In einem Video äusserte sich ihr Partner emotional über den Verlust: «Ich bin komplett durch den Wind. Sie war ein super Mensch.»
Gefahr bei Nacht
Bootsunfälle können sich auch bei niedrigen Geschwindigkeiten ereignen. Besonders bei Nachtfahrten steigt das Risiko an. «Die Stelle ist an sich nicht gefährlich, aber es war stockdunkel», sagt denn auch ein Bootsführer, der am Abend kurz vor dem Unfall mit seinem Boot in der Nähe unterwegs war, zu «20 Minuten».
Er musste die Scheinwerfer anmachen, um sicher fahren zu können. «Ich kann mir das nur so vorstellen, dass jemand ohne Licht gefahren ist – im Dunkeln sieht man gar nichts», wird der Mann zitiert.
Das Unglück von Altendorf SZ ist eines der schlimmeren Bootsereignisse der letzten Jahre. Wie es genau dazu kommen konnte, wird erst der Ermittlungsbericht zeigen.