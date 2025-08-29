Tödlicher Bootsunfall vor Altendorf SZ – das ist mittlerweile bekannt

Auf dem Obersee bei Altendorf SZ sind am Dienstagabend bei einer Bootskollision zwei Menschen ums Leben gekommen. Archivbild: Keystone

Nach einem tödlichen Bootsunfall auf dem Obersee sind die Ursachen noch unklar. Die Polizei untersucht mögliche Faktoren wie Geschwindigkeit und Sichtverhältnisse.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einer nächtlichen Kollision zweier Motorboote auf dem Obersee bei Altendorf SZ starben zwei Personen.

Bei den Verstorbenen handelt es sich um einen Schwyzer (36) und eine Zürcherin (37). Vier weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Die Kantonspolizei Schwyz untersucht Alkohol, Geschwindigkeit und Lichtverhältnisse als mögliche Unfallursachen; beide Boote werden forensisch analysiert. Mehr anzeigen

Ein Bootsunfall auf dem Obersee bei Altendorf SZ hat am Dienstagabend zwei Menschenleben gefordert. Ein Boot mit drei Personen an Bord kollidierte mit einem anderen, das sieben Insassen hatte.

Bekannt ist: Bei den Todesopfern handelt es sich um einen 36-jährigen Mann und eine 37-jährige Frau. Vier weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Das Boot mit drei Personen war von Pfäffikon aus unterwegs und hatte den Durchstich vom Zürich- in den Obersee passiert.

Die Kantonspolizei Schwyz untersucht derzeit beide Boote, um die Ursache des Unfalls zu klären. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf mögliche Faktoren wie Alkohol, Geschwindigkeit und die Nutzung von Lichtern. Gemäss der Kantonspolizei Schwyz benötigt die Spurensicherung Zeit. Beide Boote befinden sich derzeit in einer Halle zur Untersuchung.

In der Uferzone und im Durchstich gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 km/h. Ob der Unfall in dieser Zone passierte, ist noch unklar.

Todesopfer aus Schwyz und Zürich

Der männliche Verstorbene war gemäss «Blick» ein Schwyzer Unternehmer. Das verstorbene Frau soll aus dem Kanton Zürich stammen. In einem Video äusserte sich ihr Partner emotional über den Verlust: «Ich bin komplett durch den Wind. Sie war ein super Mensch.»

Die Kollision ereignete sich vor dem Ufer Altendorfs, wo eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 km/h gilt. Ob der Unfall in dieser Zone passierte, ist noch unklar.

Gefahr bei Nacht

Bootsunfälle können sich auch bei niedrigen Geschwindigkeiten ereignen. Besonders bei Nachtfahrten steigt das Risiko an. «Die Stelle ist an sich nicht gefährlich, aber es war stockdunkel», sagt denn auch ein Bootsführer, der am Abend kurz vor dem Unfall mit seinem Boot in der Nähe unterwegs war, zu «20 Minuten».

Er musste die Scheinwerfer anmachen, um sicher fahren zu können. «Ich kann mir das nur so vorstellen, dass jemand ohne Licht gefahren ist – im Dunkeln sieht man gar nichts», wird der Mann zitiert.

Das Unglück von Altendorf SZ ist eines der schlimmeren Bootsereignisse der letzten Jahre. Wie es genau dazu kommen konnte, wird erst der Ermittlungsbericht zeigen.