In Maur ZH wird im Februar 2024 ein Mann getötet. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Neffen erhoben.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat gegen einen 39-jährigen Schweizer Anklage wegen vorsätzlicher Tötung erhoben. Sie wirft dem Mann vor, im Februar vergangenen Jahres in Maur ZH seinen Onkel getötet zu haben.

Der Beschuldigte soll am 24. Februar 2024 an seinem Wohnort auf einem Bauernhof in Maur ZH seinen Onkel unvermittelt angegriffen und unter Anwendung von massiver stumpfer Gewalt lebensbedrohlich verletzt haben, wie die Oberstaatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Das damals 71-jährige Opfer starb noch am Tatort an den Folgen der Verletzungen.

Der mutmassliche Täter wurde damals von der Polizei am Tatort festgenommen. Er wird sich vor dem Bezirksgericht Uster verantworten müssen. Der Verhandlungstermin ist noch nicht bekannt.