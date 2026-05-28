Der Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen äussert sich zum Terrorakt in Winterthur. (Archivbild) sda

Der Messerangriff in Winterthur hat die ganze Schweiz geschockt. Auch Politiker reagieren deutlich und stellen klare Forderungen.

Redaktion blue News Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Messerangriff in Winterthur hat die ganze Schweiz schockiert.

Politiker fordern eine harte Reaktion auf die Tat.

«Gewalt hat bei uns keinen Platz», erklärt GLP-Präsident Jürg Grossen. Mehr anzeigen

Nach dem Messerangriff in Winterthur bezieht der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr in einer Pressekonferenz klar Stellung. «Wir wollen solche Leute nicht hier haben. Bei schweren Verbrechen und Terrorismus kann das Bürgerrecht entzogen werden», betonte der Regierungsrat. Der Mann solle in die Türkei ausgeschafft werden.

Bundespräsident Guy Parmelin zeigt sich schockiert über den Terroranschlag und wünscht den drei Verletzten schnelle Genesung.

Auch GLP-Präsident Jürg Grossen ist mit seinen Gedanken bei den Opfern und stellt klar: «Gewalt hat bei uns keinen Platz.»

Eine zurückhaltende Mattea Meyer

Für den Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen gibt es nur eine Reaktion: «Diese Straftat muss klare Folgen haben. Der Täter muss raus. Staatsbürgerschaft entziehen und raus.»

Etwas zurückhaltender zeigt sich SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer: «Ich bin davon überzeugt, dass die Behörden aufklären werden können, ob diese islamistisch-terroristische Tat hätte verhindert werden können und was es gegen die Bekämpfung des extremistischen Terrorismus in Zukunft braucht.»