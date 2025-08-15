  1. Privatkunden
Gericht beendet Intransparenz Staatsgeheimnis entkorkt – Weinliste des Bundesrats wird publik

Petar Marjanović

15.8.2025

Die Bundesräte halten ihre Weinliste seit Jahren geheim. Zumindest zu Christoph Blochers Weinkonsum gibt es einige Archivbilder.
Die Bundesräte halten ihre Weinliste seit Jahren geheim. Zumindest zu Christoph Blochers Weinkonsum gibt es einige Archivbilder.
KEYSTONE

Der geheimnisvolle Bundesratskeller wird ein bisschen öffentlicher. Ein Gericht zwingt die Bundeskanzlei, Weinliste und Budget offenzulegen – trotz jahrelanger Geheimniskrämerei.

Petar Marjanović

15.08.2025, 12:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Bundesverwaltungsgericht zwingt die Bundeskanzlei, Unterlagen zum Bundesratskeller herauszugeben.
  • Es geht um die Weinliste, das Budget und interne Regeln.
  • Einkauf und Verwaltung liegen beim Bundesamt für Landwirtschaft, das dem Öffentlichkeitsgesetz untersteht. Die Produzenten werden genannt, Personendaten geschwärzt.
Mehr anzeigen

Der Bundesratskeller bleibt zwar für Besucherinnen und Besucher tabu – aber seine Geheimnisse sollen nicht länger unter Verschluss bleiben. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass die Bundeskanzlei einem Journalisten Einsicht in die Unterlagen zum Weinkeller gewähren muss.

Der Fall begann im Oktober 2023, als RTS-Journalist Michael Maccabez vier Dokumente verlangte: die Weinliste, den Fünfjahres-Einkaufs­etat, die Benutzungsregeln und die Auswahlkriterien für die Tropfen, die im Von-Wattenwyl-Haus in Bern lagern.

Die Bundeskanzlei lehnte das Einsichtsgesuch ab – mit der Begründung, der Weinkeller gehöre zur «Sphäre des Bundesrats» und falle nicht unter das Öffentlichkeitsgesetz.

Alt Bundesrat Didier Burkhalter und sein Nachfolger Ignazio Cassis trinken Wein.
Alt Bundesrat Didier Burkhalter und sein Nachfolger Ignazio Cassis trinken Wein.
KEYSTONE

Weinliste und Budget werden öffentlich

Der Streit zog sich durch eine ergebnislose Schlichtung bis vor Gericht. Dort stellte sich heraus: Die Weine werden zwar für offizielle Anlässe des Bundesrats genutzt, Einkauf und Verwaltung übernimmt aber vor allem das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW). Und dieses ist sehr wohl an die Transparenzregeln gebunden.

Das Gericht urteilte, dass alle vier Dokumente amtliche Unterlagen sind – von der Weinliste bis zum Budget. Begründet wird das damit, dass es keinen oder nur einen kleinen Zusammenhang zwischen der Regierungsarbeit und dem Weinkeller gebe.

«Es muss festgestellt werden, dass der Zusammenhang zwischen diesem Dokument und der exekutiven Tätigkeit des Bundesrats zumindest gering, wenn nicht gar nicht existent ist.»

Hinzu kommt: Die Namen der Weinproduzenten sollen ungekürzt veröffentlicht werden. Laut den Richtern ist nicht erkennbar, wie die Offenlegung deren Interessen schädigen könnte – im Gegenteil: Einige werben selbst damit, den Bundesratskeller zu beliefern.

Gericht entscheidet für Transparenz auf dem Expressweg

Hintergrund: Der Staatskeller, wie er offiziell heisst, enthält rund 1500 Flaschen ausschliesslich aus Schweizer Produktion. Welche Weine eingekauft werden, entscheiden die Bundeskanzlei, die Bundesrätinnen und -räte sowie das Protokoll. Früher wählte eine Verkostungskommission aus, heute orientiert man sich eher am Geschmack der Regierung.

Mit dem Urteil kippt der Versuch, die Bestände und das Budget des Weinkellers zur Staatsgeheimsache zu erklären. Das Bundesverwaltungsgericht verzichtete gar darauf, den Entscheid zurück an die Bundeskanzlei zu schicken und entschied stattdessen selbstständig darüber, dass die angeforderten Dokumente veröffentlicht werden müssen.

Der Entscheid (A-313/2025) ist noch nicht rechtskräftig und kann noch an das Bundesgericht weitergezogen werden.

