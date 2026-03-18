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60 Millionen mehr als im Vorjahr Stadler Rail trotzt Krisenjahr und steigert Gewinn

Lea Oetiker

18.3.2026

Peter Spuhler, Verwaltungsratspräsident von Stadler Rail.
Peter Spuhler, Verwaltungsratspräsident von Stadler Rail.
sda

Der Zughersteller Stadler Rail hat sich 2025 deutlich erholt: Trotz Nachwirkungen von Flutkatastrophen und einer schwachen Wirtschaft steigerte der Ostschweizer Konzern seinen Gewinn spürbar.

Lea Oetiker

18.03.2026, 07:16

18.03.2026, 07:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Stadler Rail hat 2025 den Gewinn auf 160,6 Millionen Franken gesteigert und damit deutlich mehr verdient als im Vorjahr.
  • Das Ergebnis blieb jedoch durch die Folgen der Flutkatastrophe in Valencia sowie die schwache Konjunktur in Deutschland belastet.
  • Der Umsatz stieg auf 3,7 Milliarden Franken, 2026 erwartet das Unternehmen über 5 Milliarden Franken.
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Der Zughersteller Stadler Rail hat im Geschäftsjahr 2025 deutlich mehr verdient als im Jahr zuvor. Der Konzern mit Sitz in Bussnang TG erwirtschaftete einen Gewinn von 160,6 Millionen Franken, nachdem der Betriebsgewinn 2024 auf 100,5 Millionen Franken zurückgegangen war.

Damals hatten Unwetter in verschiedenen Teilen Europas die Produktion beeinträchtigt. Heftige Überschwemmungen im Wallis, in Spanien und in Österreich führten zu Störungen in den Werken von Stadler und bei wichtigen Zulieferern. «Das Ergebnis 2025 wird nach wie vor durch die Folgen der Flutkatastrophe in Valencia belastet», heisst es in der Mitteilung zu den Jahreszahlen.

Auch die schwache Konjunktur in Deutschland und der starke Franken wirkten sich belastend aus. Dennoch konnte Stadler den Umsatz steigern – von 3,3 Milliarden Franken im Vorjahr auf 3,7 Milliarden Franken. Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich: «Bereits im laufenden Geschäftsjahr 2026 wird ein Umsatz von deutlich über 5 Milliarden Franken erwartet», schreibt Stadler.

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