Seit dem Winter 2015 findet alljährlich das «Wienachtsdorf» auf dem Zürcher Sechseläutenplatz statt. Damit ist bald Schluss: Ende 2025 läuft die Rahmenbewilligung für die Trägerschaft aus. Die Stadt hat den Zuschlag einer neuen Betreiberin, der Future Events GmbH, mit dem Konzept «Bellevue Noël» erteilt.
Der Sechseläutenplatz ist einer der grössten innerstädtischen Plätze der Schweiz. Die Stadt suchte dafür laut einer Mitteilung ein Gesamtkonzept mit einem spezifischen Thema, das eine hohe Aufenthaltsqualität gewährleistet und das Umfeld berücksichtigt.
Dabei hat das Konzept «Bellevue Noël» der Future Events GmbH offenbar das bisherige «Wienachtsdorf» der «Schöne Bescherung AG» ausgestochen. «Zusätzlich zur gewohnten Weihnachtsmarktatmosphäre setzt es auf einen ikonischen Adventskranz mit einem Durchmesser von 50 Metern und einer begehbaren Plattform in fünf Metern Höhe», begründet die Stadt in einer Mitteilung.
Mit einem sonntäglichen Kerzenritual und der Zelebrierung der Werte Gemeinschaft, Hoffnung, Frieden und Freude setze «Bellevue Noël» auf starke Bilder und Botschaften. Auch in Bezug auf Nachhaltigkeit habe das Gesuch überzeugen können.
Abschied vom bisherigen «Wienachtsdorf»
Das seit 2015 auf dem Sechseläutenplatz stattfindende «Wienachtsdorf» ist beliebt. Es hat seine Attraktivität über die Jahre – trotz der zwischenzeitlichen Pandemie – stetig steigern können.
Damit habe es wesentlich zum Aufstieg und zur Etablierung Zürichs als Weihnachtsmarktdestination beigetragen, die Gäste aus der ganzen Schweiz und dem Ausland angezogen hat. «Dies wird von der Stadt Zürich anerkennend gewürdigt», heisst es in der Mitteilung. Am Resultat ändert das nichts: Das «Wienachtsdorf» ist nach der aktuellen Ausgabe Geschichte.