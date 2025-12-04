  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wirbel in der Stadt Zürich zieht «Wienachtsdorf» den Stecker und stellt riesigen Adventskranz auf

Dominik Müller

4.12.2025

So wird es im Dezember 2026 auf dem Zürcher Sechseläutenplatz aussehen: Visualisierung von Bellevue Noel.
So wird es im Dezember 2026 auf dem Zürcher Sechseläutenplatz aussehen: Visualisierung von Bellevue Noel.
Stadt Zürich

Die Stadt Zürich hat entschieden: Der traditionsreiche Weihnachtsmarkt auf dem Sechseläutenplatz bekommt ein neues Gesicht. «Bellevue Noël» löst das etablierte «Wienachtsdorf» ab.

Dominik Müller

04.12.2025, 14:17

04.12.2025, 14:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ab Ende 2025 wird das beliebte «Wienachtsdorf» auf dem Zürcher Sechseläutenplatz durch das neue Konzept «Bellevue Noël» ersetzt.
  • Der neue Weihnachtsmarkt wird einen begehbaren Adventskranz beinhalten.
  • Damit endet die Ära des «Wienachtsdorfs» nach 10 Jahren.
Mehr anzeigen

Seit dem Winter 2015 findet alljährlich das «Wienachtsdorf» auf dem Zürcher Sechseläutenplatz statt. Damit ist bald Schluss: Ende 2025 läuft die Rahmenbewilligung für die Trägerschaft aus. Die Stadt hat den Zuschlag einer neuen Betreiberin, der Future Events GmbH, mit dem Konzept «Bellevue Noël» erteilt.

Der Sechseläutenplatz ist einer der grössten innerstädtischen Plätze der Schweiz. Die Stadt suchte dafür laut einer Mitteilung ein Gesamtkonzept mit einem spezifischen Thema, das eine hohe Aufenthaltsqualität gewährleistet und das Umfeld berücksichtigt.

Dabei hat das Konzept «Bellevue Noël» der Future Events GmbH offenbar das bisherige «Wienachtsdorf» der «Schöne Bescherung AG» ausgestochen. «Zusätzlich zur gewohnten Weihnachtsmarktatmosphäre setzt es auf einen ikonischen Adventskranz mit einem Durchmesser von 50 Metern und einer begehbaren Plattform in fünf Metern Höhe», begründet die Stadt in einer Mitteilung.

Das Zürcher Wienachtsdorf auf dem Sechseläutenplatz wird 2025 zum letzten Mal durchgeführt.
Das Zürcher Wienachtsdorf auf dem Sechseläutenplatz wird 2025 zum letzten Mal durchgeführt.
Keystone

Mit einem sonntäglichen Kerzenritual und der Zelebrierung der Werte Gemeinschaft, Hoffnung, Frieden und Freude setze «Bellevue Noël» auf starke Bilder und Botschaften. Auch in Bezug auf Nachhaltigkeit habe das Gesuch überzeugen können.

Abschied vom bisherigen «Wienachtsdorf»

Das seit 2015 auf dem Sechseläutenplatz stattfindende «Wienachtsdorf» ist beliebt. Es hat seine Attraktivität über die Jahre – trotz der zwischenzeitlichen Pandemie – stetig steigern können.

Damit habe es wesentlich zum Aufstieg und zur Etablierung Zürichs als Weihnachtsmarktdestination beigetragen, die Gäste aus der ganzen Schweiz und dem Ausland angezogen hat. «Dies wird von der Stadt Zürich anerkennend gewürdigt», heisst es in der Mitteilung. Am Resultat ändert das nichts: Das «Wienachtsdorf» ist nach der aktuellen Ausgabe Geschichte.

Mehr aus dem Ressort

Medikament beschlagnahmt. Vater will kranker Tochter helfen – Justiz lässt keine Gnade walten

Medikament beschlagnahmtVater will kranker Tochter helfen – Justiz lässt keine Gnade walten

Staatsanwaltschaft erklärt, wieso. Raser tötet Mann (25) – muss aber nicht hinter Gitter

Staatsanwaltschaft erklärt, wiesoRaser tötet Mann (25) – muss aber nicht hinter Gitter

Kurierin vor Gericht. Rentner mit neuer Falschgeld-Masche um Vermögen betrogen

Kurierin vor GerichtRentner mit neuer Falschgeld-Masche um Vermögen betrogen

Meistgelesen

Raser tötet Mann (25) – muss aber nicht hinter Gitter
Kate entzückt beim Staatsbankett – doch hinter ihrem Kleid steckt mehr
Reporter stellt mutmassliche Putin-Tochter in Paris zur Rede
Arrow-3 soll Luftverteidigung revolutionieren – wenn da nicht ein Problem wäre...
Riesiger Schwarzbär nistet sich unter Haus ein – Besitzer in Sorge