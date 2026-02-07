  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Ausgezeichnetes Ergebnis» Stadt Luzern rechnete mit Defizit – und macht am Ende fast 93 Millionen Gewinn

Lea Oetiker

7.2.2026

Die Sicht auf die Stadt Luzern mit der Musegg Mauer vom Quartier Bramberg ausgesehen, in der Stadt Luzern am Dienstag, 25. Juni 2024.(KEYSTONE/Urs Flueeler)
Die Sicht auf die Stadt Luzern mit der Musegg Mauer vom Quartier Bramberg ausgesehen, in der Stadt Luzern am Dienstag, 25. Juni 2024.(KEYSTONE/Urs Flueeler)
KEYSTONE

Die Stadt Luzern überrascht mit schwarzen Zahlen: Statt eines Defizits von 22 Millionen Franken schliesst sie 2025 mit einem Gewinn von 92,7 Millionen ab.

Lea Oetiker

07.02.2026, 11:44

07.02.2026, 11:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Luzern hat 2025 statt eines Defizits einen Gewinn von 92,7 Millionen Franken erzielt.
  • Grund sind unerwartet hohe Steuereinnahmen von Unternehmen.
  • Der grosse Überschuss wirft Fragen zur Budgetpraxis auf.
Mehr anzeigen

Die Stadt Luzern hat ihr Budget für 2025 deutlich übertroffen: Statt eines geplanten Defizits von 22,2 Millionen Franken weist die Rechnung einen Überschuss von 92,7 Millionen Franken aus.

Wie die Stadt mitteilte, sei der Hauptgrund dafür ein unerwartet hoher Steuerertrag – insbesondere von Unternehmen, die Nachzahlungen aus früheren Jahren leisteten. Insgesamt flossen 56,6 Millionen Franken mehr als veranschlagt in die Stadtkasse.

Der Stadtrat spricht von einem «ausgezeichneten Rechnungsergebnis». Gleichzeitig wirft der massive Unterschied zwischen Prognose und Realität Fragen zur Budgetgenauigkeit auf – ein Problem, das nicht nur Luzern betrifft.

Auch viele Kantone budgetieren konservativ und erzielen am Ende Überschüsse. Die Denkfabrik Avenir Suisse fordert deshalb, Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern bei solch hohen Gewinnen Geld zurückzuerstatten.

Meistgelesen

Schweizer Dreifachführung: Entfesselter von Allmen führt vor Odermatt und Monney
Der Fisch stinkt vom Kopf her
Höfflin verliert beim Sprung ihren Ski +++ Mariah Carey sorgt bei Olympia-Eröffnung für Überraschung
Luca Hänni: «Ich habe die Kuss-Szenen vorab mit Christina besprochen»
Pferdestall im Wohnquartier sorgt für Zoff