Die Sicht auf die Stadt Luzern mit der Musegg Mauer vom Quartier Bramberg ausgesehen, in der Stadt Luzern am Dienstag, 25. Juni 2024.(KEYSTONE/Urs Flueeler) KEYSTONE

Die Stadt Luzern überrascht mit schwarzen Zahlen: Statt eines Defizits von 22 Millionen Franken schliesst sie 2025 mit einem Gewinn von 92,7 Millionen ab.

Grund sind unerwartet hohe Steuereinnahmen von Unternehmen.

Die Stadt Luzern hat ihr Budget für 2025 deutlich übertroffen: Statt eines geplanten Defizits von 22,2 Millionen Franken weist die Rechnung einen Überschuss von 92,7 Millionen Franken aus.

Wie die Stadt mitteilte, sei der Hauptgrund dafür ein unerwartet hoher Steuerertrag – insbesondere von Unternehmen, die Nachzahlungen aus früheren Jahren leisteten. Insgesamt flossen 56,6 Millionen Franken mehr als veranschlagt in die Stadtkasse.

Der Stadtrat spricht von einem «ausgezeichneten Rechnungsergebnis». Gleichzeitig wirft der massive Unterschied zwischen Prognose und Realität Fragen zur Budgetgenauigkeit auf – ein Problem, das nicht nur Luzern betrifft.

Auch viele Kantone budgetieren konservativ und erzielen am Ende Überschüsse. Die Denkfabrik Avenir Suisse fordert deshalb, Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern bei solch hohen Gewinnen Geld zurückzuerstatten.