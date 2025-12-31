  1. Privatkunden
Zurück in die Heimat Stadt Moutier feiert den Wechsel von Bern zu Jura

SDA

31.12.2025 - 18:47

Der jurassische Regierungsrat Stéphane Theurillat (r.) übergibt am Mittwoch Moutiers Stadtpräsidenten Marcel Winistoerfer (l.) eine Karte des Kantons Jura aus Holz, welche die Stadt Moutier bereits als Teil des Kantons Jura erfasst.
Der jurassische Regierungsrat Stéphane Theurillat (r.) übergibt am Mittwoch Moutiers Stadtpräsidenten Marcel Winistoerfer (l.) eine Karte des Kantons Jura aus Holz, welche die Stadt Moutier bereits als Teil des Kantons Jura erfasst.
Bild: Keystone

Moutier wechselt vom Kanton Bern zum Kanton Jura. Stadtpräsident Marcel Winistoerfer betonte bei den Feierlichkeiten den historischen Charakter des Transfers, der um Mitternacht erfolgt.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

31.12.2025, 18:47

31.12.2025, 19:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Moutier wechselt vom Kanton Bern zum Kanton.
  • Der Übergang des Städtchens erfolgt um Mitternacht.
  • Im offiziellen Teil der Feier betonte Stadtpräsident Marcel Winistoerfer den historischen Charakter des Transfers.
Mehr anzeigen

In Moutier haben am Mittwochabend die Feierlichkeiten zum Übergang des Städtchens vom Kanton Bern zum Kanton Jura begonnen. Im offiziellen Teil der Feier betonte Stadtpräsident Marcel Winistoerfer den historischen Charakter des Transfers, der um Mitternacht erfolgt.

«Ein halbes Jahrhundert nach der Gründung des Kantons wird Moutier nun dem Kanton Jura beitreten. So wird die Stadt ihre natürliche Heimat wiederfinden», sagte Winistoerfer von etwa 300 Personen vor dem Gebäude der Stadtverwaltung.

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider ist dabei

Den Einwohnerinnen und Einwohnern von Moutier sei es vergönnt, mit diesem Kantonswechsel intensive und aussergewöhnliche Emotionen zu erleben, sagte der pro-jurassische Stadtpräsident weiter. Die Geschichte des Landes werde um ein neues, emotionales und abenteuerliches Kapitel bereichert.

Die aus dem Kanton Jura stammende Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider wohnte dem Anlass als Privatperson bei. Geplant waren am Abend ein Bankett, ein Fackelumzug und ein Licht- und Ton-Spektakel.

