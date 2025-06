Traditionsgeschäft in St. Galler Altstadt schliesst für immer

swissthal

Liebe Frau Höhener

Ich kann Sie sehr gut verstehen u. wünsche Ihnen alle Kraft um diese schmerzliche, aber auch wirtschaftliche Entscheidung zu akzeptieren.

Ich habe in den sechziger Jahren auch an der Neugasse bei der Firma Gummi Maag AG eine Lehre absolviert. Danach war ich noch über 10 Jahre im Verkauf tätig für die Gummi Maag AG. Seit einigen Jahren hat auch dieses altbekannte Spezialgeschäft Ihre Filiale in St. Gallen aufgelöst. So ist das Geschäftsleben und jede Aenderung ein Schritt in eine neue Zukunft. Ob eine gute Entscheidung oder ein schmerzliches Ende, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Herzliche Grüsse und geniessen Sie Ihre gewonnen Freizeit: RS