Stadt Zürich erlässt Bananen-Verkaufsverbot – wegen Umweltvorgaben

Der Stand Banana-King aus Kloten wollte mitten in der EM-Fanzone Schokobananen verkaufen. Bild: Robert Günther/dpa-tmn (Symbolbild)

Es sollte das Geschäft des Jahres für Silvio Vonwiller vom Stand Banana-King werden. Doch die Stadt Zürich hatte was dagegen – bis sich die Medien einschalten.

tcar Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Stadt Zürich hat einem Standbetreiber verboten, Schokobananen in der EM-Fanzone zu verkaufen.

Die Umweltauflagen der Stadt verbieten es, Waren zu verkaufen, die mit dem Flugzeug transportiert wurden.

Standbetreiber Silvio Vonwiller kann jetzt mit seinem Verkauf starten. Mehr anzeigen

Mit seinen beliebten Schokobananen wollte Silvio Vonwiller alias «Banana‑King» eigentlich das grosse Geschäft in der EM‑Fanzone in Zürich machen. Doch ein Beamter der Stadt verbot ihm kurzfristig den Verkauf. Begründung: Bananen und Ananas seien Flugwaren und verstiessen gegen Umweltauflagen, die in der Fanzone gelten.

«Seit 20 Jahren habe ich so etwas noch nie erlebt», sagte Vonwiller gegenüber dem Regionaljournal Zürich Schaffhausen von Radio SRF. Durch das Verbot habe er rund 30 Prozent Umsatzeinbusse erlitten.

Bananen kommen mit dem Schiff

Die Stadt Zürich hatte vorgegeben, dass nur Produkte verkauft werden dürfen, die nicht per Flugzeug importiert wurden, um die CO₂‑Bilanz der Fanzone zu verbessern. Allerdings stellte sich nach einer Recherche von Radio SRF heraus: Die Bananen von «Banana‑King» wurden gar nicht eingeflogen, sondern per Schiff transportiert.

Konfrontiert mit diesen Fakten, zog die Stadt ihr Verbot zurück. «Es war ein Missverständnis», teilte sie auf Anfrage mit. Vonwiller darf seine Schokobananen und Ananas nun wieder anbieten – und die Fans können ihre süsse Stadion‑Tradition fortsetzen.