  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hunderte Wohnungen betroffen Stadt Zürich setzt Mieter unter Druck – wer zu viel Platz hat, muss raus

Sven Ziegler

28.8.2025

Wer in einer Zürcher Wohnung zu viel Platz hat, muss raus. 
Wer in einer Zürcher Wohnung zu viel Platz hat, muss raus. 
KEYSTONE

Die Wohnungsnot in Zürich ist so akut wie nirgends sonst in der Schweiz. Nun prüft die Stadt erstmals auch bestehende Mietverhältnisse: Wer eine städtische Wohnung deutlich unterbelegt, muss sich auf einen Umzug einstellen.

Redaktion blue News

28.08.2025, 10:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zürich führt strenge Kontrollen bei städtischen Wohnungen ein, um die Wohnungsnot zu lindern. 
  • Rund 1100 Wohnungen gelten als unterbelegt, in 150 Fällen drohen Umzüge. 
  • Kündigungen sollen nur als letzte Massnahme erfolgen – vorher bietet die Stadt Ersatzwohnungen an. 
Mehr anzeigen

Die Wohnungsnot in Zürich spitzt sich weiter zu: Zum 1. Juli 2025 standen in der Limmatstadt gerade einmal 235 Wohnungen leer – eine Leerwohnungsziffer von 0,1 Prozent, der tiefste Wert der Schweiz. Deshalb zieht die Stadt ihre Schrauben nun deutlich an.

Wie SRF berichtet, kontrolliert Zürich nach einer fünfjährigen Übergangsfrist erstmals auch bestehende Mietverhältnisse in ihren Liegenschaften. Bisher galten die Regeln nur bei Neuvermietungen. Vorgeschrieben sind unter anderem ein Wohnsitz in der Stadt, Einkommensgrenzen und eine Mindestbelegung der Wohnungen. So soll etwa eine Vier-Zimmer-Wohnung mindestens von drei Personen bewohnt werden.

Der Fokus liegt nun auf stark unterbelegten Wohnungen. Laut Kornel Ringli von Liegenschaften Stadt Zürich sind aktuell rund 1100 Wohnungen betroffen, davon etwa 150 in gravierendem Ausmass: «Das sind Wohnungen, bei denen die Mindestbelegung um zwei Personen unterschritten wird», sagt er gegenüber SRF. 

Stadt geht gestaffelt vor

Wer also allein in einer Vier-Zimmer-Wohnung lebt, erhält ein Schreiben der Stadt. Die Betroffenen müssen entweder die Belegung anpassen oder eine andere Wohnung suchen. «Wir bieten den Mietern Ersatzwohnungen an. Sie können dafür ein Tauschformular ausfüllen und ihre Wünsche angeben – zum Beispiel betreffend Wohnquartier und Mietzins», so Ringli weiter. Erst wenn keine Lösung gefunden wird, droht die Kündigung.

Die Stadt geht dabei gestaffelt vor. Zunächst stehen die stark unterbelegten Wohnungen im Fokus, danach folgen rund 1000 weitere Objekte, in denen jeweils nur eine Person weniger lebt als vorgeschrieben. Ab 2028 sollen zudem auch die Einkommensgrenzen überprüft werden.

Der Schritt kommt nicht überraschend: Bereits 2019 hatte Zürich die neuen Regeln beschlossen. Weil eine Mieterin die Verordnung bis vor Bundesgericht zog, verzögerte sich die Umsetzung. Im vergangenen Jahr bekam die Stadt jedoch Recht – und kann nun ihre Vorgaben konsequent durchsetzen.

FDP fordert zusätzliche Stockwerke zum Wohnen in Schweizer Städten

FDP fordert zusätzliche Stockwerke zum Wohnen in Schweizer Städten

Die Wohnhäuser in Schweizer Städten sollen wo immer möglich um eines oder zwei Stockwerke erhöht werden. Das fordern die FDP Schweiz und die FDP Urban, um mehr Platz zum Wohnen zu schaffen. In Städten gebe es kaum noch freie Flächen für Überbauungen, sagte Nationalrat Christian Wasserfallen am Montag in Bern vor Medienvertretern. Aufstocken sei die Lösung, um mehr Wohnraum in Städten zu schaffen und dabei die Grünflächen im städtischen Raum zu bewahren.

08.04.2024

Mehr aus der Schweiz

Verteidigung. Bundesrat überprüft den Erwerbsersatz für Dienst in der Armee

VerteidigungBundesrat überprüft den Erwerbsersatz für Dienst in der Armee

Arzt war zufällig vor Ort. Autofahrer überschlägt sich auf A6 bei Bern – Drittpersonen retten Lenker das Leben

Arzt war zufällig vor OrtAutofahrer überschlägt sich auf A6 bei Bern – Drittpersonen retten Lenker das Leben

Per E-Scooter über die Grenze. Moldawier mit über 200 Uhren am Zoll erwischt

Per E-Scooter über die GrenzeMoldawier mit über 200 Uhren am Zoll erwischt

Meistgelesen

14-Jährige tötete Kollegin (15) mit zwei Messern
Kiews Armee reibt eingekesselte Russen auf – so ist die Brigade Asow vorgegangen
Senioren klammern sich an ihre Immobilien – und zerstören Träume der Jungen
Autofahrer überschlägt sich auf A6 bei Bern – Drittpersonen retten Lenker das Leben
Hochwasseralarm in Urnäsch AR – Aufnahmen zeigen Feuerwehr im Einsatz +++ Regenwalze rollt über die Schweiz