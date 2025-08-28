Wer in einer Zürcher Wohnung zu viel Platz hat, muss raus. KEYSTONE

Die Wohnungsnot in Zürich ist so akut wie nirgends sonst in der Schweiz. Nun prüft die Stadt erstmals auch bestehende Mietverhältnisse: Wer eine städtische Wohnung deutlich unterbelegt, muss sich auf einen Umzug einstellen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zürich führt strenge Kontrollen bei städtischen Wohnungen ein, um die Wohnungsnot zu lindern.

Rund 1100 Wohnungen gelten als unterbelegt, in 150 Fällen drohen Umzüge.

Kündigungen sollen nur als letzte Massnahme erfolgen – vorher bietet die Stadt Ersatzwohnungen an. Mehr anzeigen

Die Wohnungsnot in Zürich spitzt sich weiter zu: Zum 1. Juli 2025 standen in der Limmatstadt gerade einmal 235 Wohnungen leer – eine Leerwohnungsziffer von 0,1 Prozent, der tiefste Wert der Schweiz. Deshalb zieht die Stadt ihre Schrauben nun deutlich an.

Wie SRF berichtet, kontrolliert Zürich nach einer fünfjährigen Übergangsfrist erstmals auch bestehende Mietverhältnisse in ihren Liegenschaften. Bisher galten die Regeln nur bei Neuvermietungen. Vorgeschrieben sind unter anderem ein Wohnsitz in der Stadt, Einkommensgrenzen und eine Mindestbelegung der Wohnungen. So soll etwa eine Vier-Zimmer-Wohnung mindestens von drei Personen bewohnt werden.

Der Fokus liegt nun auf stark unterbelegten Wohnungen. Laut Kornel Ringli von Liegenschaften Stadt Zürich sind aktuell rund 1100 Wohnungen betroffen, davon etwa 150 in gravierendem Ausmass: «Das sind Wohnungen, bei denen die Mindestbelegung um zwei Personen unterschritten wird», sagt er gegenüber SRF.

Stadt geht gestaffelt vor

Wer also allein in einer Vier-Zimmer-Wohnung lebt, erhält ein Schreiben der Stadt. Die Betroffenen müssen entweder die Belegung anpassen oder eine andere Wohnung suchen. «Wir bieten den Mietern Ersatzwohnungen an. Sie können dafür ein Tauschformular ausfüllen und ihre Wünsche angeben – zum Beispiel betreffend Wohnquartier und Mietzins», so Ringli weiter. Erst wenn keine Lösung gefunden wird, droht die Kündigung.

Die Stadt geht dabei gestaffelt vor. Zunächst stehen die stark unterbelegten Wohnungen im Fokus, danach folgen rund 1000 weitere Objekte, in denen jeweils nur eine Person weniger lebt als vorgeschrieben. Ab 2028 sollen zudem auch die Einkommensgrenzen überprüft werden.

Der Schritt kommt nicht überraschend: Bereits 2019 hatte Zürich die neuen Regeln beschlossen. Weil eine Mieterin die Verordnung bis vor Bundesgericht zog, verzögerte sich die Umsetzung. Im vergangenen Jahr bekam die Stadt jedoch Recht – und kann nun ihre Vorgaben konsequent durchsetzen.