Stadtpolizei stoppt 14-Jährigen auf Strolchenfahrt

Ein 14-Jähriger soll diesen BMW entwendet und leicht beschädigt haben. Stadtpolizei SG

Redaktion blue News Philipp Dahm

Heute Morgen kurz nach 4.30 Uhr erhielt die Stadtpolizei St. Gallen laut eigener Mitteilung die Meldung von einem gestohlenen Auto: Der Sohn des Halters konnte habe beobachtet, wie das Auto seines Vaters von einer fremden Person weggefahren wurde.

Die Stadtpolizei St. Gallen konnte das Fahrzeug in der an der Ahornstrasse stoppen: Am Steuer habe ein 14-jähriger Knabe gesessen. «Abklärungen ergaben, dass der Lenker vorgängig einen Selbstunfall verursachte, bei welchem er rückwärts gegen einen Zaun fuhr», schreibt die Behörde.

Es sei jedoch geringer Sachschaden am BMW wie auch am Zaun entstanden und niemand verletzt worden. Der Halter hatte laut Polizei den Schlüssel in der Mittelkonsole liegen lassen und das Auto entsprechend nicht verschlossen.

Der minderjährige Strolchenfahrer wird wegen Entwendung zum Gebrauch zur Anzeige gebracht, heisst es weiter. Der 14-Jährige sei von seinem Vater bei der Polizei abgeholt worden.