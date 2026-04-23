Betonplatte stürzt ein – Arbeiter (19) stirbt auf Baustelle

Von dieser Betonplatte wurde der Mann getroffen. Kapo ZH

Bei Abbrucharbeiten in Stäfa ZH ist ein 19-jähriger Arbeiter ums Leben gekommen. Eine herabstürzende Betonplatte begrub den jungen Mann – jede Hilfe kam zu spät.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Stäfa wurde ein 19-jähriger Arbeiter bei Abbrucharbeiten von einer Betonplatte getroffen und tödlich verletzt.

Die Rettungskräfte konnten den Mann zwar bergen und reanimieren, er starb jedoch noch auf der Unfallstelle.

Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Mehr anzeigen

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Donnerstagmorgen in Stäfa ereignet. Auf einer Baustelle an der Sternenhaldenstrasse kam ein 19-jähriger Arbeiter ums Leben.

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, löste sich gegen 8 Uhr bei Abbrucharbeiten eine Betonplatte. Das Bauteil – beschrieben als eine Art Vordach – stürzte herunter und traf den jungen Mann.

Der Arbeiter wurde unter der schweren Platte begraben. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ihn bergen, während der Rettungsdienst sofort mit Reanimationsmassnahmen begann. Trotz aller Bemühungen waren die Verletzungen jedoch so gravierend, dass der Mann noch vor Ort verstarb.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Neben der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft waren auch Spezialisten der Forensik, das Rechtsmedizinische Institut sowie die SUVA im Einsatz. Auch Baustatiker untersuchen die Unglücksstelle.

Mehrere Rettungs- und Einsatzkräfte standen im Einsatz, darunter die Feuerwehr von Stäfa mit Unterstützung der Stützpunktfeuerwehr Meilen sowie medizinische Teams von Regio 144 und dem Spital Männedorf.

Die Behörden klären nun, weshalb sich die Betonplatte lösen konnte und ob Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden.