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Mit 24 zu 21 Stimmen Ständerat sagt Nein zur Mitte-Initiative gegen die Heiratsstrafe

SDA

4.6.2026 - 10:28

Verheiratete sollen künftig durchwegs einzeln besteuert werden. Bei diesem Volksentscheid will es der Ständerat bewenden lassen. Er empfiehlt ein Nein zur Mitte-Initiative für die Abschaffung der Heiratsstrafe bei der Bundessteuer. (Themenbild)
Verheiratete sollen künftig durchwegs einzeln besteuert werden. Bei diesem Volksentscheid will es der Ständerat bewenden lassen. Er empfiehlt ein Nein zur Mitte-Initiative für die Abschaffung der Heiratsstrafe bei der Bundessteuer. (Themenbild)
Keystone

Ständerat empfiehlt Nein zur Mitte-Initiative gegen die Heiratsstrafe. Er will an der Individualbesteuerung festhalten. Auch Bundesrat und Nationalrat lehnen ab.

Keystone-SDA

04.06.2026, 10:28

04.06.2026, 10:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Stimmvolk hat im März die Individualbesteuerung gutgeheissen, daran soll festgehalten werden.
  • Der Ständerat empfiehlt knapp ein Nein zur Mitte-Initiative gegen die Heiratsstrafe.
  • Auch Bundesrat und Nationalrat lehnen das Begehren ab.
Mehr anzeigen

Das Stimmvolk hat im März der Einführung der Individualbesteuerung zugestimmt, und dabei soll es bleiben. Der Ständerat hat mit knappem Mehr entschieden, den Stimmenden ein Nein zur Mitte-Initiative gegen die Heiratsstrafe bei den Steuern zu empfehlen.

Die Initiative fordert die Beseitigung der Heiratsstrafe bei der direkten Bundessteuer. Sie schlägt aber nicht individuelle Steuern unabhängig vom Zivilstand vor, sondern sie will Verheiratete wie heute gemeinsam veranlagen.

Gesetzesbestimmungen sollen dann aber verhindern, dass Verheiratete gegenüber Konkubinatspaaren diskriminiert werden. Für den Ständerat ist das kein gangbarer Weg: Mit 24 zu 21 Stimmen beschloss er am Donnerstag ein Nein zur Initiative. Auch der Nationalrat und der Bundesrat lehnen das Begehren ab.

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