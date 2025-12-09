Die UKW-Abschaltung wackelt: Mit 21 zu 18 Stimmen bei 5 Enthaltungen hat der Ständerat einem Vorstoss zugestimmt, der es Schweizer Radios ermöglicht, über das Jahr 2026 hinaus auf UKW zu senden. Damit folgt er dem Nationalrat – und schickt ein deutliches Signal an den Bundesrat: Die gesetzliche Grundlage für eine Verlängerung soll nun konkret ausgearbeitet werden.
Politisches Umdenken nach Hörer-Protesten
Der Entscheid kommt nicht von ungefähr: Die kontroverse Abschaltung der UKW-Ausstrahlung durch die SRG Ende 2024 hatte für massive Kritik gesorgt. Tausende Hörerinnen und Hörer verloren plötzlich den Zugang zu ihrem Lieblingssender – vor allem, weil viele noch kein DAB+-fähiges Gerät besitzen.
Besonders ältere Menschen und Autofahrer mit älteren Radios fühlten sich überrumpelt. Die SRG musste einen Hörer-Rückgang von rund 14 Prozent verkraften – das Misstrauen wuchs.
Privatsender hatten Alarm geschlagen
Ursprünglich war geplant, dass die privaten Radiostationen bis Ende 2026 ebenfalls UKW abschalten. Doch die Branche schlug Alarm: Zu gross sei das Risiko, Werbeeinnahmen und Höreranteile zu verlieren. Der Druck auf die Politik stieg – mit Erfolg.