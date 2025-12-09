Kommt das UKW wieder zurück? (Archivbild) sda

Eigentlich sollte UKW bald Geschichte sein – doch nach massiver Kritik von Hörerinnen, Hörern und Privatsendern lenkt die Politik ein: Der Ständerat will das analoge Radio über 2026 hinaus erhalten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Ständerat hat einem Vorstoss zugestimmt, der UKW-Radiosendern erlaubt, über 2026 hinaus weiterzusenden, und folgt damit dem Nationalrat.

Auslöser war die UKW-Abschaltung der SRG Ende 2024, die zu massivem Hörerprotest und einem Einbruch der Einschaltquoten führte.

Wegen drohender Verluste bei Werbeeinnahmen und Hörern hatten Privatsender vor den Folgen einer vollständigen UKW-Abschaltung gewarnt – mit Erfolg. Mehr anzeigen

Die UKW-Abschaltung wackelt: Mit 21 zu 18 Stimmen bei 5 Enthaltungen hat der Ständerat einem Vorstoss zugestimmt, der es Schweizer Radios ermöglicht, über das Jahr 2026 hinaus auf UKW zu senden. Damit folgt er dem Nationalrat – und schickt ein deutliches Signal an den Bundesrat: Die gesetzliche Grundlage für eine Verlängerung soll nun konkret ausgearbeitet werden.

Politisches Umdenken nach Hörer-Protesten

Der Entscheid kommt nicht von ungefähr: Die kontroverse Abschaltung der UKW-Ausstrahlung durch die SRG Ende 2024 hatte für massive Kritik gesorgt. Tausende Hörerinnen und Hörer verloren plötzlich den Zugang zu ihrem Lieblingssender – vor allem, weil viele noch kein DAB+-fähiges Gerät besitzen.

Besonders ältere Menschen und Autofahrer mit älteren Radios fühlten sich überrumpelt. Die SRG musste einen Hörer-Rückgang von rund 14 Prozent verkraften – das Misstrauen wuchs.

Privatsender hatten Alarm geschlagen

Ursprünglich war geplant, dass die privaten Radiostationen bis Ende 2026 ebenfalls UKW abschalten. Doch die Branche schlug Alarm: Zu gross sei das Risiko, Werbeeinnahmen und Höreranteile zu verlieren. Der Druck auf die Politik stieg – mit Erfolg.