UKW-Abschaltung vor dem Aus Ständerat stimmt für Verlängerung über 2026 hinaus

Samuel Walder

9.12.2025

Kommt das UKW wieder zurück? (Archivbild)
Kommt das UKW wieder zurück? (Archivbild)
sda

Eigentlich sollte UKW bald Geschichte sein – doch nach massiver Kritik von Hörerinnen, Hörern und Privatsendern lenkt die Politik ein: Der Ständerat will das analoge Radio über 2026 hinaus erhalten.

Samuel Walder

09.12.2025, 11:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Ständerat hat einem Vorstoss zugestimmt, der UKW-Radiosendern erlaubt, über 2026 hinaus weiterzusenden, und folgt damit dem Nationalrat.
  • Auslöser war die UKW-Abschaltung der SRG Ende 2024, die zu massivem Hörerprotest und einem Einbruch der Einschaltquoten führte.
  • Wegen drohender Verluste bei Werbeeinnahmen und Hörern hatten Privatsender vor den Folgen einer vollständigen UKW-Abschaltung gewarnt – mit Erfolg.
Mehr anzeigen

Die UKW-Abschaltung wackelt: Mit 21 zu 18 Stimmen bei 5 Enthaltungen hat der Ständerat einem Vorstoss zugestimmt, der es Schweizer Radios ermöglicht, über das Jahr 2026 hinaus auf UKW zu senden. Damit folgt er dem Nationalrat – und schickt ein deutliches Signal an den Bundesrat: Die gesetzliche Grundlage für eine Verlängerung soll nun konkret ausgearbeitet werden.

Politisches Umdenken nach Hörer-Protesten

Der Entscheid kommt nicht von ungefähr: Die kontroverse Abschaltung der UKW-Ausstrahlung durch die SRG Ende 2024 hatte für massive Kritik gesorgt. Tausende Hörerinnen und Hörer verloren plötzlich den Zugang zu ihrem Lieblingssender – vor allem, weil viele noch kein DAB+-fähiges Gerät besitzen.

Besonders ältere Menschen und Autofahrer mit älteren Radios fühlten sich überrumpelt. Die SRG musste einen Hörer-Rückgang von rund 14 Prozent verkraften – das Misstrauen wuchs.

Privatsender hatten Alarm geschlagen

Ursprünglich war geplant, dass die privaten Radiostationen bis Ende 2026 ebenfalls UKW abschalten. Doch die Branche schlug Alarm: Zu gross sei das Risiko, Werbeeinnahmen und Höreranteile zu verlieren. Der Druck auf die Politik stieg – mit Erfolg.

