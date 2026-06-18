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Nach Millionen für Abgänge Ständerat will goldene Fallschirme verbieten

SDA

18.6.2026 - 09:28

Der Ständerat will Abgangsentschädigungen für Top-Kaderleute der Bundesverwaltung und bundesnahen Betrieben verbieten. (Themenbild)
Der Ständerat will Abgangsentschädigungen für Top-Kaderleute der Bundesverwaltung und bundesnahen Betrieben verbieten. (Themenbild)
Keystone

Topkader der Bundesverwaltung und bundesnaher Betriebe sollen künftig keine Abgangsentschädigungen mehr erhalten. Der Ständerat hat eine entsprechende Gesetzesänderung gutgeheissen.

Keystone-SDA

18.06.2026, 09:28

18.06.2026, 09:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Ständerat will Abgangsentschädigungen für Topkader der Bundesverwaltung und bundesnaher Betriebe verbieten.
  • Die kleine Kammer stimmte einer entsprechenden Gesetzesänderung gegen den Willen des Bundesrates zu.
  • Nun muss der Nationalrat über die Vorlage entscheiden.
Mehr anzeigen

Abgangsentschädigungen an Topkader der Bundesverwaltung sowie von bundesnahen Betrieben sollen nicht mehr zulässig sein. Der Ständerat hat das Bundespersonalrecht entsprechend angepasst, gegen den Willen des Bundesrates.

Der Ständerat fällte den Entscheid am Donnerstag mit 21 zu 13 Stimmen und 9 Enthaltungen. Ausgearbeitet hat die Vorlage die Staatspolitische Kommission des Ständerates (SPK-S); angestossen hat sie der frühere parteilose Schaffhauser Ständerat Thomas Minder. Nun hat der Nationalrat zu entscheiden.

Heute sind Abgangsentschädigungen nach Kündigungen für oberste Kader der Bundesverwaltung möglich. Sie sollen Kündigungen vereinfachen, wenn eine Trennung von Mitarbeitenden nötig wird. Mit Mitgliedern von Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen bundesnaher Betriebe können Abgangsentschädigungen vertraglich vereinbart werden.

Mit den Änderungen werde das Bundespersonalrecht an das Obligationenrecht angeglichen, hielt die SPK-S zur Vorlage fest.

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