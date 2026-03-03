Ausländische Online-Händler wie Temu oder Shein sollen Waren, die in der Schweiz nicht verkauft werden dürften, künftig klar kennzeichnen müssen. Der Ständerat hat am Dienstag eine entsprechende Motion mit 41 zu 0 Stimmen einstimmig angenommen. Der Vorstoss geht nun an den Nationalrat.
Eingereicht hatte den Vorstoss der St. Galler Mitte-Ständerat Benedikt Würth. Er verwies auf wiederholte Produktetests, die zeigten, dass über ausländische Handelsplattformen regelmässig Waren in die Schweiz gelangen, welche hiesigen Vorschriften zu Produktsicherheit, Umwelt- und Markenschutz nicht genügen.
Für Konsumentinnen und Konsumenten sei das meist nicht erkennbar. Würth forderte im Rat auch Sanktionen bei Verstössen: Bei Nichteinhaltung der Transparenzpflicht brauche es Bussen und im Extremfall die Sperrung von Websites.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Ausländische Onlineshops seien bereits heute verpflichtet, Schweizer Standards einzuhalten, wenn sie Produkte hierzulande anbieten. Eine Kennzeichnungspflicht für nicht konforme Produkte laufe diesem Grundsatz zuwider. Zudem veröffentlichten einige Behörden bereits Listen verbotener Produkte. Das eigentliche Problem sei die Durchsetzung der bestehenden Regelungen – und genau daran will der Bundesrat im Rahmen laufender Gesetzesrevisionen arbeiten. Die Ratsmehrheit folgte dieser Argumentation jedoch nicht.
Bereits zuvor hatte der Ständerat eine weitere Motion im gleichen Themenkreis gutgeheissen: Er verlangt verstärkte Kontrollen von Kleinsendungen aus Asien.
