Keine einzige Gegenstimme: Ständerat will schärfere Regeln für Temu und Shein

SDA

3.3.2026 - 11:31

Die Shoppingportale Temu und Shein verkaufen nicht nur legale Produkte.
Die Shoppingportale Temu und Shein verkaufen nicht nur legale Produkte.
Oliver Berg/dpa

Der Ständerat will ausländische Online-Händler wie Temu und Shein zur Pflicht machen, in der Schweiz verbotene Produkte klar zu kennzeichnen. Die kleine Kammer nahm einen Vorstoss dazu einstimmig an.

,

Keystone-SDA, Petar Marjanović

03.03.2026, 11:31

03.03.2026, 11:33

Ausländische Online-Händler wie Temu oder Shein sollen Waren, die in der Schweiz nicht verkauft werden dürften, künftig klar kennzeichnen müssen. Der Ständerat hat am Dienstag eine entsprechende Motion mit 41 zu 0 Stimmen einstimmig angenommen. Der Vorstoss geht nun an den Nationalrat.

Eingereicht hatte den Vorstoss der St. Galler Mitte-Ständerat Benedikt Würth. Er verwies auf wiederholte Produktetests, die zeigten, dass über ausländische Handelsplattformen regelmässig Waren in die Schweiz gelangen, welche hiesigen Vorschriften zu Produktsicherheit, Umwelt- und Markenschutz nicht genügen.

Für Konsumentinnen und Konsumenten sei das meist nicht erkennbar. Würth forderte im Rat auch Sanktionen bei Verstössen: Bei Nichteinhaltung der Transparenzpflicht brauche es Bussen und im Extremfall die Sperrung von Websites.

Den Vorstoss eingereicht hatte der St. Galler Ständerat Benedikt Würth.
Den Vorstoss eingereicht hatte der St. Galler Ständerat Benedikt Würth.
sda

Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Ausländische Onlineshops seien bereits heute verpflichtet, Schweizer Standards einzuhalten, wenn sie Produkte hierzulande anbieten. Eine Kennzeichnungspflicht für nicht konforme Produkte laufe diesem Grundsatz zuwider. Zudem veröffentlichten einige Behörden bereits Listen verbotener Produkte. Das eigentliche Problem sei die Durchsetzung der bestehenden Regelungen – und genau daran will der Bundesrat im Rahmen laufender Gesetzesrevisionen arbeiten. Die Ratsmehrheit folgte dieser Argumentation jedoch nicht.

Bereits zuvor hatte der Ständerat eine weitere Motion im gleichen Themenkreis gutgeheissen: Er verlangt verstärkte Kontrollen von Kleinsendungen aus Asien.

Vater von Brandopfer: «Sie soll Augen der Väter und Mütter sehen»

Vater von Brandopfer: «Sie soll Augen der Väter und Mütter sehen»

Die Barbetreiberin Jessica Moretti ist am Donnerstag im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe in Crans Montana VS zum zweiten Mal einvernommen worden. Vor Ort sind auch Angehörige der Brandopfer.

12.02.2026

Video zeigt Tumulte vor Moretti-Befragung im Wallis

Video zeigt Tumulte vor Moretti-Befragung im Wallis

Bei der erneuten Befragung von Jessica und Jacques Moretti in Sion ist es am Donnerstagmorgen zu hochemotionalen Szenen gekommen. Angehörige der Brandopfer stellten das Paar vor der Staatsanwaltschaft zur Rede. Die Situation eskalierte kurzzeitig.

12.02.2026

Schweizer Wetterflash

Schweizer Wetterflash

Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige!

10.02.2026

Vater von Brandopfer: «Sie soll Augen der Väter und Mütter sehen»

Vater von Brandopfer: «Sie soll Augen der Väter und Mütter sehen»

Video zeigt Tumulte vor Moretti-Befragung im Wallis

Video zeigt Tumulte vor Moretti-Befragung im Wallis

Schweizer Wetterflash

Schweizer Wetterflash

