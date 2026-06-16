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Bei neuen AKW Ständerat stellt sich gegen Rösti-Bremse

SDA

16.6.2026 - 09:19

Der Aargauer FDP-Ständerat Thierry Burkart plädierte im Namen der Umwelt- und Energiekommission (Urek-S) erneut für die Aufhebung des AKW-Neubauverbots – mit Erfolg. (Archivbild)
Der Aargauer FDP-Ständerat Thierry Burkart plädierte im Namen der Umwelt- und Energiekommission (Urek-S) erneut für die Aufhebung des AKW-Neubauverbots – mit Erfolg. (Archivbild)
Keystone

Der Ständerat will die Debatte über mögliche neue Atomkraftwerke nicht verzögern. Die kleine Kammer hat einen Rückweisungsantrag deutlich abgelehnt und damit dem Nationalrat den Ball zurückgespielt.

Keystone-SDA

16.06.2026, 09:19

16.06.2026, 10:03

Der Ständerat will den Entscheid über die Aufhebung des Neubauverbots für Atomkraftwerke nicht aufschieben. Er hat es am Dienstag abgelehnt, die entsprechende Vorlage an den Bundesrat zurückzuweisen. Nun ist erneut der Nationalrat am Zug.

Mit 28 zu 16 Stimmen bei einer Enthaltung sagte die kleine Kammer Nein zur Rückweisung des Geschäfts an den Bundesrat. Der Nationalrat hatte am Montag nach einer Marathondebatte hauchdünn – mit 100 zu 97 Stimmen bei 2 Enthaltungen – für die Rückweisung gestimmt. Bestätigt er diesen Entscheid, ist dieser definitiv.

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Kommissionspräsident Thierry Burkart (FDP/AG) wies darauf hin, dass die von ihm präsidierte Umwelt-, Energie- und Raumplanungskommission des Ständerats (Urek-S) beim Departement von Energieminister Albert Rösti einen Bericht bestellt habe, der bis Ende Jahr die finanziellen Folgen derartiger AKW-Neubauprojekte skizzieren soll. «Dieser Bericht würde also vorliegen, bevor es zu einer Volksabstimmung kommen würde.»

Wann der Nationalrat erneut über den Rückweisungsantrag entscheidet, ist noch offen.

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