Stahlbaufirma ist wegen Streit mit Zoo Zürich um Voliere in Nachlassstundung

Zwei Metallbaufirmen von Thomas Baltensperger in Höri sind in provisorischer Nachlassstundung geraten. Grund: Streit mit dem Zoo Zürich um Verzögerungen bei der Pantanal-Voliere.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Baltensperger-Firmen sind in provisorischer Nachlassstundung nach Streit mit Zoo Zürich um die Pantanal-Voliere.

Der Zoo zog vier Millionen Garantien ein wegen Verzögerungen und Kostensteigerungen.

Weitere Verhandlungen zwischen Zoo Zürich und Baltensperger sind für Januar geplant. Mehr anzeigen

Zwei Firmen des Stahlbauers Thomas Baltensperger aus Höri, die Baltensperger AG und die Stahltech AG, befinden sich in provisorischer Nachlassstundung. Das Bezirksgericht Bülach hat dies ab 23. Dezember gewährt, wie am Montag im Amtsblatt des Kantons Zürich publiziert. Über 70 Arbeitsplätze hängen am seidenen Faden.

Der Streit dreht sich um den Bau der Pantanal-Voliere im Zoo Zürich, einem 11'000 Quadratmeter grossen, bis zu 35 Meter hohen Vogelkäfig für Papageien, Flamingos und andere Tiere.

Baltensperger sollte die komplexe Metallkonstruktion mit zehn Stahlbögen und einem 1400 Tonnen schweren Gitternetz liefern, doch steigende Anforderungen führten zu Verzögerungen und Kostenexplosion.

Der Zoo beendete die Zusammenarbeit wegen nicht erfüllter technischer, terminlicher und finanzieller Vorgaben und zog Garantien in Höhe von vier Millionen Franken ein, wie die «NZZ» schreibt.

Verhandlungen im Januar geplant

In der viermonatigen – verlängerbar auf acht – Frist können die Firmen nicht mehr aktiv betrieben werden, prüfen aber Sanierungspläne und setzen den operativen Betrieb fort. Gläubiger könnten Schulden erlassen, wenn Arbeitnehmer und Sozialversicherungen voll bezahlt werden, andernfalls droht Konkurs. Trotz der Krise erhielten die Mitarbeiter ihre Dezemberlöhne dank Geschäftspartnern.

Weitere Verhandlungen zwischen Zoo Zürich und Baltensperger sind für Januar geplant. Der Stahlbau-Branchenverband bot Vermittlung an, der Zoo äussert sich derzeit nicht. Die Eröffnung der Voliere, ursprünglich 2028 vorgesehen, bleibt unklar.