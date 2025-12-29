Stahlbaufirma ist wegen Streit mit Zoo Zürich um Voliere in Nachlassstundung

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Über 70 Arbeitsplätze gefährdet Stahlbaufirma ist wegen Streit mit Zoo Zürich um Voliere in Nachlassstundung

Lea Oetiker

29.12.2025

Die Bauarbeiten an der neuen Pantanal-Halle im Zoo Zürich kommen nicht voran.
Die Bauarbeiten an der neuen Pantanal-Halle im Zoo Zürich kommen nicht voran.
Zoo Zürich

Zwei Metallbaufirmen von Thomas Baltensperger in Höri sind in provisorischer Nachlassstundung geraten. Grund: Streit mit dem Zoo Zürich um Verzögerungen bei der Pantanal-Voliere.

Lea Oetiker

29.12.2025, 11:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei Baltensperger-Firmen sind in provisorischer Nachlassstundung nach Streit mit Zoo Zürich um die Pantanal-Voliere.
  • Der Zoo zog vier Millionen Garantien ein wegen Verzögerungen und Kostensteigerungen.
  • Weitere Verhandlungen zwischen Zoo Zürich und Baltensperger sind für Januar geplant.
Mehr anzeigen

Zwei Firmen des Stahlbauers Thomas Baltensperger aus Höri, die Baltensperger AG und die Stahltech AG, befinden sich in provisorischer Nachlassstundung. Das Bezirksgericht Bülach hat dies ab 23. Dezember gewährt, wie am Montag im Amtsblatt des Kantons Zürich publiziert. Über 70 Arbeitsplätze hängen am seidenen Faden.

Der Streit dreht sich um den Bau der Pantanal-Voliere im Zoo Zürich, einem 11'000 Quadratmeter grossen, bis zu 35 Meter hohen Vogelkäfig für Papageien, Flamingos und andere Tiere.

Baltensperger sollte die komplexe Metallkonstruktion mit zehn Stahlbögen und einem 1400 Tonnen schweren Gitternetz liefern, doch steigende Anforderungen führten zu Verzögerungen und Kostenexplosion.

Der Zoo beendete die Zusammenarbeit wegen nicht erfüllter technischer, terminlicher und finanzieller Vorgaben und zog Garantien in Höhe von vier Millionen Franken ein, wie die «NZZ» schreibt.

Verhandlungen im Januar geplant

In der viermonatigen – verlängerbar auf acht – Frist können die Firmen nicht mehr aktiv betrieben werden, prüfen aber Sanierungspläne und setzen den operativen Betrieb fort. Gläubiger könnten Schulden erlassen, wenn Arbeitnehmer und Sozialversicherungen voll bezahlt werden, andernfalls droht Konkurs. Trotz der Krise erhielten die Mitarbeiter ihre Dezemberlöhne dank Geschäftspartnern.

Weitere Verhandlungen zwischen Zoo Zürich und Baltensperger sind für Januar geplant. Der Stahlbau-Branchenverband bot Vermittlung an, der Zoo äussert sich derzeit nicht. Die Eröffnung der Voliere, ursprünglich 2028 vorgesehen, bleibt unklar.

Meistgelesen

Aargauerin schickt Mutter Geld nach Thailand – und will es von den Steuern abziehen
Selenskyjs «Selbstkontrolle» geht viral – nach Trumps bizarrer Aussage
Deshalb prüfte Swiss-Ski einen Protest gegen den Shiffrin-Triumph
Monica Kissling: «Im neuen Jahr kannst du vieles klären»
Stahlbaufirma ist wegen Streit mit Zoo Zürich um Voliere in Nachlassstundung