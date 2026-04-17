Die Frau erhielt zehntausende Nachrichten auf WhatsApp. (Symbolbild) Weronika Peneshko/dpa

Ein 28-Jähriger hat seine ehemalige Intimpartnerin während 16 Monaten mit über 65'000 Nachrichten und 28'000 Anrufen terrorisiert – darunter Todesdrohungen und Bilder von aufgeschlitzten Pulsadern. Das Bezirksgericht Zürich hat ihn nun verurteilt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 28-jähriger Mann aus Zürich terrorisierte seine Ex-Partnerin 16 Monate lang mit 65'893 WhatsApp-Nachrichten und 28'159 Anrufen – darunter Todesdrohungen und Bilder von aufgeschlitzten Pulsadern.

Das Bezirksgericht Zürich verurteilte ihn wegen Nötigung, Identitätsmissbrauchs und rechtswidrigen Aufenthalts zu neun Monaten bedingter Freiheitsstrafe und einem fünfjährigen Kontaktverbot.

Einen Landesverweis gab es nicht – ob der Mann die Schweiz verlassen muss, hängt vom Ausgang seines Asylverfahrens ab. Mehr anzeigen

«Wenn ich dich nicht bekomme, wirst du sterben.» Diese Nachricht war eine von insgesamt 65'893, die ein 28-jähriger Tamile aus Zürich seiner ehemaligen Intimpartnerin über WhatsApp schickte – innerhalb von 16 Monaten. Hinzu kamen 28'159 Anrufe, zeitweise fast 60 pro Tag. Das Bezirksgericht Zürich hat den Mann nun verurteilt, berichtet der «Tages-Anzeiger».

Die Nachrichten enthielten nicht nur Drohungen, sie zu «abzustechen». Manche kamen im Minutentakt, versehen mit Messer- oder Axt-Emojis. Teilweise schickte der Mann der Frau auch Videos und Bilder von aufgeschlitzten Pulsadern. Zusätzlich erstellte er auf TikTok Accounts, auf denen er sich als sie ausgab und rufschädigende Inhalte postete.

Verurteilt – aber nicht des Landes verwiesen

Die Staatsanwaltschaft hatte elf Monate bedingte Freiheitsstrafe, eine Geldstrafe sowie einen Landesverweis gefordert. Das Gericht verurteilte den Mann wegen Nötigung, Identitätsmissbrauchs und rechtswidrigen Aufenthalts – sprach ihn aber vom Vorwurf der Drohung frei.

Der Richter liess keinen Zweifel an seiner Bewertung: «Die Taten sind zutiefst zu verurteilen.» Die Strafe fiel dennoch milder aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert: neun Monate bedingte Freiheitsstrafe sowie 50 Tagessätze à 10 Franken. Beide Strafen werden für eine Probezeit aufgeschoben – wird der Mann erneut straffällig, werden sie vollstreckt. Zusätzlich wurde ein fünfjähriges Kontakt- und Rayonverbot verhängt.

Einen Landesverweis gab es nicht: Nötigung ziehe keine obligatorische Verweisung nach sich, so das Gericht. Ob der Mann zurück nach Sri Lanka muss, hängt vom Ausgang eines laufenden Asylverfahrens ab.

Mehr Videos aus dem Ressort