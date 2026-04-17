Ein 28-Jähriger hat seine ehemalige Intimpartnerin während 16 Monaten mit über 65'000 Nachrichten und 28'000 Anrufen terrorisiert – darunter Todesdrohungen und Bilder von aufgeschlitzten Pulsadern. Das Bezirksgericht Zürich hat ihn nun verurteilt.
«Wenn ich dich nicht bekomme, wirst du sterben.» Diese Nachricht war eine von insgesamt 65'893, die ein 28-jähriger Tamile aus Zürich seiner ehemaligen Intimpartnerin über WhatsApp schickte – innerhalb von 16 Monaten. Hinzu kamen 28'159 Anrufe, zeitweise fast 60 pro Tag. Das Bezirksgericht Zürich hat den Mann nun verurteilt, berichtet der «Tages-Anzeiger».
Die Nachrichten enthielten nicht nur Drohungen, sie zu «abzustechen». Manche kamen im Minutentakt, versehen mit Messer- oder Axt-Emojis. Teilweise schickte der Mann der Frau auch Videos und Bilder von aufgeschlitzten Pulsadern. Zusätzlich erstellte er auf TikTok Accounts, auf denen er sich als sie ausgab und rufschädigende Inhalte postete.
Verurteilt – aber nicht des Landes verwiesen
Die Staatsanwaltschaft hatte elf Monate bedingte Freiheitsstrafe, eine Geldstrafe sowie einen Landesverweis gefordert. Das Gericht verurteilte den Mann wegen Nötigung, Identitätsmissbrauchs und rechtswidrigen Aufenthalts – sprach ihn aber vom Vorwurf der Drohung frei.
Der Richter liess keinen Zweifel an seiner Bewertung: «Die Taten sind zutiefst zu verurteilen.» Die Strafe fiel dennoch milder aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert: neun Monate bedingte Freiheitsstrafe sowie 50 Tagessätze à 10 Franken. Beide Strafen werden für eine Probezeit aufgeschoben – wird der Mann erneut straffällig, werden sie vollstreckt. Zusätzlich wurde ein fünfjähriges Kontakt- und Rayonverbot verhängt.
Einen Landesverweis gab es nicht: Nötigung ziehe keine obligatorische Verweisung nach sich, so das Gericht. Ob der Mann zurück nach Sri Lanka muss, hängt vom Ausgang eines laufenden Asylverfahrens ab.
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