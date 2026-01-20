Leuchtender Himmel – Polarlichter über Deutschland zu sehen - Gallery Polarlichter leuchten Montagnacht über Monthey, Bex und Aigle VD... Bild: Keystone/Maxime Schmid ...und auch über Davos GR. Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller Auch über Sachsen-Anhalt in Deutschland waren Polarlichter zu sehen. Bild: dpa Polarlichter waren sogar in Süddeutschland zu sehen, wie hier in Baden-Württemberg. Bild: dpa Polarlichter leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg. Bild: dpa Leuchtender Himmel – Polarlichter über Deutschland zu sehen - Gallery Polarlichter leuchten Montagnacht über Monthey, Bex und Aigle VD... Bild: Keystone/Maxime Schmid ...und auch über Davos GR. Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller Auch über Sachsen-Anhalt in Deutschland waren Polarlichter zu sehen. Bild: dpa Polarlichter waren sogar in Süddeutschland zu sehen, wie hier in Baden-Württemberg. Bild: dpa Polarlichter leuchten am Nachthimmel über der Landschaft im östlichen Brandenburg. Bild: dpa

Ein Sonnensturm sorgt für Polarlichter über der Schweiz. Er ist so stark, dass das Lichtspektakel in vielen Regionen des Landes zu sehen ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Über vielen Teilen der Schweiz haben in der Nacht auf Dienstag Polarlichter den Himmel erleuchtet.

Verantwortlich dafür sei ein esonders starker Sonnensturm, teilte der Wetterdienst MeteoNews mit.

Ein besonders starker Sonnensturm hat in der Nacht auf Dienstag in der Schweiz Nordlichter verursacht. Das teilte der Wetterdienst MeteoNews mit. Es handle sich um den stärksten geomagnetischen Sturm seit über 20 Jahren.

In vielen Regionen der Schweiz konnte das Naturschauspiel beobachtet werden. Besonders ausserhalb der Nebelzonen und in höheren Lagen waren die Polarlichter gut sichtbar. Dabei wurden auch grüne Polarlichter beobachtet, die in der Schweiz selten sind. Im Mittelland verhinderten verbreitet Nebel und Hochnebel unterhalb von rund 700 bis 800 Metern die Sicht.

Der geomagnetische Sturm erreichte die Stufe 4 auf einer fünfstufigen Skala und könnte Störungen bei Stromnetzen und Satelliten verursachen, erklärte Shawn Dahl vom US-Zentrum für Weltraumwettervorhersage (SWPC). Der Sturm habe am Montag begonnen und dürfte am Dienstag anhalten, im Tagesverlauf jedoch an Intensität verlieren.

Auslöser: starke Sonneneruption

Zwar habe es im Jahr 2024 erstmals seit 20 Jahren wieder einen Sturm der höchsten Stufe 5 gegeben, doch sei der aktuelle Sonnensturm der stärkste seit 2003, sagte Dahl. Damals hatte ein sogenannter Halloween-Sonnensturm unter anderem in Schweden grossflächige Stromausfälle verursacht und Energieinfrastrukturen in Südafrika beschädigt.

Der aktuelle Sturm wurde laut Dahl durch eine starke Sonneneruption ausgelöst. Dabei ausgestossene Teilchen können das Erdmagnetfeld stören, was neben Nordlichtern auch Beeinträchtigungen des Funkverkehrs, Probleme bei Satelliten sowie Überlastungen im Stromnetz zur Folge haben kann. Nordlichter könnten dabei auch in Regionen auftreten, in denen sie sonst kaum zu beobachten sind.