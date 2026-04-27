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Am Bezirksgericht Rheinfelden AG Start des Prozesses zur Aargauer «Wolfsrudel»-Bande

SDA

27.4.2026 - 11:36

In Rheinfelden AG wurden Ende 2023 mehrmals das Glasfaser-Kabelnetz durchschnitten. Fünf junge Männer müssen sich für diese Sabotage und weitere Delikte vor Bezirksgericht verantworten. Es drohen teilweise lange Freiheitsstrafen. (Archivbild)
In Rheinfelden AG wurden Ende 2023 mehrmals das Glasfaser-Kabelnetz durchschnitten. Fünf junge Männer müssen sich für diese Sabotage und weitere Delikte vor Bezirksgericht verantworten. Es drohen teilweise lange Freiheitsstrafen. (Archivbild)
Keystone

Der Prozess gegen fünf junge Männer am Bezirksgericht Rheinfelden AG hat am Montag begonnen. Zunächst wird es um die Befragung zweier Beschuldigter gehen, die an vier beziehungsweise einem Delikt beteiligt gewesen sein sollen.

Keystone-SDA

27.04.2026, 11:36

27.04.2026, 12:15

Den Grossteil des Morgens hatte der Verteidiger des einen Hauptbeschuldigten für sich eingenommen. Über zwei Stunden lang kritisierte er das Verfahren, wiederholte Anträge und sprach von nicht vollständigen Beweisen.

Das Interesse am Gerichtsfall ist gross. Daher findet die Verhandlung im Saal des Feuerwehrmagazins in Rheinfelden statt und nicht im Gerichtsgebäude.

Einer der Hauptbeschuldigten erschien vor Gericht mit Kappe, Sonnenbrille und Mundschutz. Er sowie ein weiterer junger Mann trugen Fussfesseln und Handschellen, begleitet von Polizei. Beide befinden sich in Haft.

Der Gruppe, die sich in ihrem Chat «Wolfsrudel» nannte, soll zahlreiche Delikte verübt haben. Aufsehen erregte vor allem das Zerschneiden von Glasfaser-Kabelnetz in Rheinfelden.

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