Neues Foto zeigt Ausbruch des Feuers – es erinnert an eine andere verheerende Katastrophe

Der Brand von Crans-Montana mit rund 40 Todesopfern und über 100 Verletzten erinnert erschreckend an eine der schlimmsten Clubkatastrophen der USA. Erste Hinweise deuten auf Pyrotechnik als Auslöser hin – ein Szenario, das Fachleute seit über 20 Jahren kennen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein neues Foto soll den Ausbruch des Brandes in der Bar «Le Constellation» zeigen.

Beim «Station Fire» 2003 in den USA starben 100 Menschen bei einem Club-Brand.

Auslöser waren Pyro-Effekte, die auf brennbare Materialien trafen. Mehr anzeigen

Die Erschütterung nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS ist gross. In der Silvesternacht kamen nach ersten offiziellen Angaben rund 40 Menschen ums Leben, mehr als 115 wurden verletzt, viele davon schwer. Während die Ermittlungen zur genauen Ursache noch laufen, verdichten sich Hinweise auf ein Szenario, das Brandexperten seit Jahren alarmiert.

Denn vieles erinnert an den Brand im Nachtclub The Station, der am 20. Februar 2003 im US-Bundesstaat Rhode Island 100 Menschen das Leben kostete. Auch dort war Pyrotechnik der fatale Auslöser – gezündet während eines Konzerts der Band Great White.

Beim Brand im Club «The Station» kamen über 100 Menschen ums Leben. X

Kurz nach 23.07 Uhr zündete der Tourmanager der Band Pyrotechnik auf der Bühne. Die Funken trafen auf brennbaren Schaumstoff, der zur Schalldämmung rund um Bühne und Decke montiert war. Innerhalb von Sekunden griffen die Flammen um sich, breiteten sich entlang der Wände aus und erfassten in wenigen Minuten den gesamten Club.

Flucht war damals praktisch unmöglich

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Sänger Jack Russell das Geschehen zunächst unterschätzt. «Wooow … das ist nicht gut», sagt er ins Mikrofon, als sich Rauch unter der Decke sammelt – da ist das Feuer bereits ausser Kontrolle. Weniger als eine Minute später steht die Bühne in Flammen.

Obwohl der Club über mehrere Ausgänge verfügte, strömten die meisten Gäste instinktiv zum Haupteingang. Dort kam es zu einer fatalen Verstopfung: Menschen stürzten, wurden eingeklemmt oder von der nachdrängenden Menge gegen die Tür gedrückt. Viele der Opfer starben an Rauchvergiftungen oder schweren Verbrennungen, andere wurden erdrückt.

Nach offiziellen Untersuchungen befanden sich rund 460 Menschen im Club – deutlich mehr als erlaubt. Innerhalb von weniger als fünf Minuten war das Gebäude vollständig verraucht. Spätere Analysen zeigten, dass ein sogenannter Flashover eintrat: Die brennbaren Rauchgase entzündeten sich schlagartig und machten jede Flucht praktisch unmöglich.

Viele Parallelen zum Vorfall in Crans-Montana

Genau diese bekannten Mechanismen rücken nun auch beim Brand von Crans-Montana in den Fokus. Wie bereits beim «Station Fire» deuten erste Hinweise auf Pyrotechnik, leicht entflammbare Materialien und einen raschen Flashover hin.

Dieses Foto aus dem Inneren der Bar soll den Ausbruch des Brands in Crans-Montana zeigen. X

So soll ein neues Foto den Moment zeigen, als sich der Brand entzündete. Darauf zu sehen: Pyrotechnik auf Champagner-Flaschen, mit denen der Club bereits früher warb. An der Decke, die mit Schallelementen aus Schaumstoff isoliert gewesen sein soll, breiten sich derweil bereits erste Flammen aus.

Laut den Walliser Behörden gehen die Ermittlungen in alle Richtungen. Zur Ursache, zu baulichen Fragen oder zu möglichen Auslösern gibt es bislang keine gesicherten Erkenntnisse.