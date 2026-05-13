Dieses spektakuläre Video zeigt das ganze Ausmass des Gotthard-Staus 21 Kilometer stauen sich die Autos am Karfreitag vor dem Gotthard-Nordportal. Autos mussten teilweise über 7 Stunden warten. Ein Dashcam-Video im Zeitraffer zeigt nun das ganze Ausmass des Staus. 04.04.2026

Über Auffahrt und Pfingsten ist am Gotthard mit starkem Verkehr und Verzögerungen zu rechnen. blue News gibt dir im grossen Stauticker die Übersicht, auf welchen Strassen sich die Blechlawinen stauen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Gotthard-Stau verlangt Autolenkern viel Geduld ab.

Bereits am Mittwochmorgen hat sich Stau gebildet.

blue News informiert dich über den Auffahrts-Stau in der Schweiz. Mehr anzeigen

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