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Ticker zum Auffahrts-Stau Stau vor dem Gotthard-Tunnel beginnt – Wartezeit beträgt 10 Minuten

Lea Oetiker

13.5.2026

Dieses spektakuläre Video zeigt das ganze Ausmass des Gotthard-Staus

Dieses spektakuläre Video zeigt das ganze Ausmass des Gotthard-Staus

21 Kilometer stauen sich die Autos am Karfreitag vor dem Gotthard-Nordportal. Autos mussten teilweise über 7 Stunden warten. Ein Dashcam-Video im Zeitraffer zeigt nun das ganze Ausmass des Staus.

04.04.2026

Über Auffahrt und Pfingsten ist am Gotthard mit starkem Verkehr und Verzögerungen zu rechnen. blue News gibt dir im grossen Stauticker die Übersicht, auf welchen Strassen sich die Blechlawinen stauen.

Lea Oetiker

13.05.2026, 09:15

13.05.2026, 09:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Gotthard-Stau verlangt Autolenkern viel Geduld ab.
  • Bereits am Mittwochmorgen hat sich Stau gebildet.
  • blue News informiert dich über den Auffahrts-Stau in der Schweiz.
Mehr anzeigen

Stehst du im Gotthard-Stau? Schick uns deine Fotos und Videos direkt aus dem Verkehr über WhatsApp oder Mail.

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  • Mittwoch, 13. Mai, 09.01, Uhr

    Der Stau vor dem Gotthard beginnt

    Alle Jahre wieder zieht es über Auffahrt und Pfingsten zahlreiche Reisende durch den Gotthard-Tunnel. Noch hält sich das Verkehrsaufkommen in Grenzen: Aktuell beträgt die Wartezeit rund zehn Minuten.

    • Mehr anzeigen
Feiertags-Quiz. Was weisst du über die Auffahrt?

Feiertags-QuizWas weisst du über die Auffahrt?

Darf man im Stau aussteigen?. Die Antwort ist klar, aber ...

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