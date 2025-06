Ab Sonntag wird es heiss: «Dieser Sommer wird Extreme herbeiführen»

Hitze-Sommer 2025 Die Langzeitprognose zeigt, dass es diesen Sommer zu Rekord-Temperaturen kommen könnte. Bild: ICON Ab Sonntag steigen die Temperaturen über 30 Grad. Bild: KEYSTONE Experten gehen von einem Hitze-Sommer aus. Bild: KEYSTONE Hitze-Sommer 2025 Die Langzeitprognose zeigt, dass es diesen Sommer zu Rekord-Temperaturen kommen könnte. Bild: ICON Ab Sonntag steigen die Temperaturen über 30 Grad. Bild: KEYSTONE Experten gehen von einem Hitze-Sommer aus. Bild: KEYSTONE

Schon im Juni klettern die Temperaturen auf über 30 Grad. Meteorologen warnen: Der Sommer 2025 könnte einer der heissesten der letzten Jahre werden. Die Schweiz wird sich vom einen zum nächsten Hoch kämpfen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Temperaturen steigen bereits Anfang Juni auf über 30 Grad und sollen ab kommender Woche bis zu 36 Grad erreichen – verursacht durch heisse Wüstenwinde aus Nordafrika.

Meteorologen erwarten für 2025 mehrere Hitzewellen und überdurchschnittlich hohe Temperaturen.

In Städten wie Luzern hat sich die Anzahl der Hitzetage seit den 1980er-Jahren vervielfacht – laut Meteoschweiz eine direkte Folge des Klimawandels. Mehr anzeigen

In der ersten Juni-Woche kletterte das Thermometer in der Schweiz über die 30-Grad-Grenze. Diese Woche sollen ähnliche Temperaturen gemessen werden. Und ab nächster Woche wird es dann so richtig heiss, mit bis zu 35 Grad.

Die Ursache für die aktuelle Hitzewelle liegt in einer Wetterlage, die ganz Mitteleuropa ins Schwitzen bringt. Wüstenwinde aus Nordafrika bahnen sich ihren Weg über Spanien und Frankreich – und treffen schliesslich auch Mitteleuropa.

Ab nächste Woche wird es über 30 Grad

Dass sich das Klima laufend verändert und dass es immer wärmer auf dem Globus wird, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Aber wie sieht es langfristig in der Schweiz aus? Müssen wir uns auf einen Rekord-Sommer vorbereiten, oder sind die Wüstenwinde ein einzelnes Wetter-Phänomen?

Die Langzeitmodelle zeigen, dass der Sommer 2025 heiss wird. Roger Perret von Meteonews sagt zu blue News: «Die Wüstenwinde sorgen dann ab Sonntag für ein riesiges Hoch über uns. Ab Mitte nächste Woche wird es dann ziemlich heiss.»

Ab Sonntag können in der Schweiz Temperaturen ab 30 Grad erreicht werden. «Wir denken, dass es zwischen 32 und 36 Grad warm wird. Auf das Grad genau kann man das nicht sagen.» Es werde aber nicht zu absoluten Rekorden kommen, sagt Perret.

Die Hitze in Europa: Die Langzeitprognose für Europa zeigt einen Anstieg der Temperaturen im Vergleich zu vergangenen Jahren. ICON

Der Juni ist bereits wärmer als im Vorjahr

Klar ist, dieses Jahr wird es heiss. «Es ist fast zu erwarten, dass dieser Sommer Extreme herbeiführen wird. Es wird sicher nicht nur bei dieser Hitzewelle bleiben, sondern es wird noch einige mehr geben», so Perret.

Langfristige Prognosen seien zwar immer mit Vorsicht zu geniessen. Dennoch zeige bereits der Juni weit über 3 Grad höhere Temperaturen im Vergleich zu vergangenen Jahren. «An das Rekordjahr 2003 kommen wir zwar noch nicht hin, aber es gibt ein Rekordjahr auch für die Schmelze der Gletscher und die Hitze in den niedrigeren Regionen.»

Es werde schwierig sein, die Hochlagen wegzubringen. «Sobald ein Hoch durchbrochen wird, folgt höchstwahrscheinlich schon das nächste», erklärt Perret.

Die Temperaturen steigen weiter

Am 11. August 2003 wurde in Grono GR die höchste Temperatur seit Messbeginn in der Schweiz gemessen. Damals erreichte das Thermometer 41,5 Grad. Wie Meteoschweiz schreibt: «Der Klimawandel sorgt dafür, dass neue Höchstwerte der Temperatur immer wahrscheinlicher werden.»

Anzahl der Hitzetage (Maximaltemperatur über 30 °C) pro Jahr, gemittelt über die Perioden 1981-2010, 2020-2049, 2045-2074 und 2070-2099) in Zürich-Fluntern und Zürich-Kaserne. Die Balken zeigen den erwarteten Wert. Meteoschweiz

Ein Blick auf die Messstation in Luzern macht das Ausmass der Erwärmung deutlich: Bis in die frühen 1980er-Jahre gab es dort höchstens 10 Hitzetage pro Jahr – heute ist das bereits der Durchschnitt. Seit 1981 wurde in Luzern kein einziges Jahr mehr ohne Hitzetag verzeichnet. Auch bei den Sommertagen – das sind Tage mit über 25 °C – zeigt die Kurve steil nach oben. Das zeigen die Daten von Meteoschweiz.