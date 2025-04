In zehn Jahren könnten Mieten für viele unbezahlbar werden

Am 5. April demonstrieren in Zürich mehrere tausend Personen gegen die Wohnungsnot. Keystone

In städtischen Gebieten steigen die Mietpreise rasant, was viele Mieter in finanzielle Schwierigkeiten bringt. Experten schlagen Alarm: Ohne Kurswechsel droht eine soziale Verdrängung im grossen Stil.

Experten prognostizieren drastisch steigende Mieten in den kommenden zehn Jahren, getrieben durch hohe Bodenpreise, Baukosten und ein zu knappes Wohnungsangebot.

Demografischer Wandel und politische Eingriffe verschärfen die Lage zusätzlich. Mehr anzeigen

In städtischen Gebieten stehen Mieter zunehmend unter Druck, da günstige Altmieten immer seltener werden und die Marktpreise in die Höhe schnellen. Besonders betroffen sind Mieter, die ihre langjährigen Wohnungen verlieren und auf dem freien Markt nach neuen Unterkünften suchen müssen.

Die «NZZ am Sonntag» zeigt die Problematik an einem Beispiel auf: Eine alleinerziehende Mutter lebte für monatlich 1100 Franken in einem Altbau in Zürich Wipkingen. Nun sieht sie sich mit einer drastischen Mieterhöhung konfrontiert, nachdem ihre Wohnung einem Neubauprojekt weichen musste.

Die Genossenschaft, die das Gebäude übernommen hat, plante einen Ersatzneubau, der der Mieterin die Rückkehr in eine der neuen Wohnungen versprach. Doch die neue Miete von 3000 Franken überstieg ihre finanziellen Möglichkeiten bei weitem. Trotz ihrer Einwände berief sich die Genossenschaft auf die üblichen Marktpreise im Quartier, während der Neubau als architektonische Ikone gefeiert wurde.

Prognose: Mieten werden drastisch steigen

Der Immobilienökonom Andreas Loepfe warnt im Bericht vor einer weiteren Zuspitzung der Situation. Hohe Bodenpreise, steigende Baukosten und ein knappes Angebot treiben die Mieten weiter nach oben. «Die Mieten werden in den nächsten zehn Jahren in einem Ausmass steigen, das sich die meisten Leute heute nicht vorstellen können», wird Loepfe zitiert.

Städte reagieren mit schärferen Regulierungen, die jedoch den Kostenschub noch verstärken könnten. Loepfe empfiehlt Mietern, finanzielle Vorsorge zu treffen, um den Unterschied zu den hohen Angebotsmieten ausgleichen zu können.

Die Diskrepanz zwischen Bestandes- und Angebotsmieten ist ein wesentlicher Faktor für den Preisanstieg. Während Bestandesmieten nur moderat steigen, schiessen die Angebotsmieten in die Höhe. Robert Weinert von Wüest Partner erklärt, dass das Wohnungsangebot in den Städten zu knapp ist, um die Nachfrage zu decken. Gesetzliche Vorgaben spielen ebenfalls eine Rolle, da Mieten im Bestand streng reguliert sind, während bei Neubauten oder Mieterwechseln mehr Spielraum besteht.

Bevölkerungswachstum verschärft Lage

Die angespannte Lage wird durch die ungebrochene Nachfrage weiter verschärft. Prognosen des Bundesamtes für Statistik deuten darauf hin, dass die Schweiz bis 2040 auf 10 Millionen Einwohner anwachsen könnte. Die Zuwanderung und die Zunahme von Ein-Personen-Haushalten treiben die Wohnraumnachfrage zusätzlich an. Trotz der demografischen Veränderungen wird erwartet, dass der Wohnraumbedarf weiter steigt.

Politische Massnahmen zur Eindämmung der Mietpreise könnten jedoch kontraproduktiv sein. Der Basler Wohnschutz, der strenge Mietkontrollen bei Renovationen vorsieht, hat zu einem Einbruch der Neubautätigkeit geführt. Experten warnen, dass ähnliche Massnahmen im Kanton Zürich die Investitionsbereitschaft weiter senken könnten. Die Hoffnung auf eine Entspannung des Wohnungsmarktes könnte sich als trügerisch erweisen.

