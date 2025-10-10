Im Bundeshaus findet im Herbst jährlich die Jugendsession statt. Archivbild: Keystone

Im November debattieren Jugendliche im Bundeshaus über ihre Zukunft – doch bei der Jugendsession 2025 ist auch das Lebensende Thema. Die Präsenz von Exit und Dignitas als Sponsoren spaltet das politische Bern.

Vom 6. bis 9. November findet im Bundeshaus die Eidgenössische Jugendsession mit 200 Jugendlichen statt, die eigene politische Forderungen erarbeiten.

Auf der Sponsorenliste stehen auch Namen, die man dort nicht erwartet: Dignitas und Exit, beides Sterbehilfe-Organisationen.

Politiker reagieren gespalten auf die Präsenz der Vereine im Bundeshaus.

Die Veranstalter betonen die Relevanz und die Reife junger Menschen im Umgang mit sensiblen Themen wie assistiertem Suizid.

Einmal im Jahr gehört das Bundeshaus ausschliesslich Jugendlichen: Vom 6. bis 9. November kommen 200 junge Menschen aus der ganzen Schweiz in Bern zur Eidgenössischen Jugendsession zusammen und schlüpfen in die Rolle von National- und Ständerät*innen, um ihre Anliegen zu diskutieren und politische Forderungen zu formulieren.

Organisiert wird die Politikveranstaltung von jungen Freiwilligen der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV). Dabei dürfen sie auf die Unterstützung von zahlreichen Sponsoren zählen – darunter mehrere Bundesbehörden wie das Bundesamt für Cybersicherheit oder das Staatssekretariat für Migration.

Unter den auf der Webseite aufgeführten Hauptsponsoren fungieren auch zwei Vereine, die ansonsten selten mit jungen Menschen in Zusammenhang gebracht werden: die beiden Sterbehilfe-Organisationen Exit und Dignitas.

Jugendliche wählen Themen selbst

Allerdings verrät ein Blick auf die diesjährige Themenliste: Nebst politischen Evergreens wie Chancengleichheit, Personenfreizügigkeit oder Neutralität stehen auch Debatten über assistierten Suizid auf der Agenda.

«Seit Jahrzehnten setzt sich Exit für die Eigenverantwortung in der letzten Phase des Lebens ein», wirbt der Verein auf der eigenen Webseite – ein Thema, das bei jungen Menschen vermeintlich nicht weit oben auf der Prioritätenliste steht.

Aina Waeber, Verantwortliche Kommunikation bei der SAJV, führt aus: «Die Auswahl der Themen der Jugendsession wird von Jugendlichen selbst getroffen.» Es scheine entsprechend, dass sich auch junge Menschen wegen der erhöhten Medienberichterstattung vertiefter mit dem Thema auseinandersetzen wollen.

«Für Präsentation von Sterbehilfe-Organisationen missbraucht»

Im Bundeshaus lösen die Sponsoring-Aktivitäten gemischte Reaktionen aus. «Ich lehne dies konsequent ab», sagt etwa der Thurgauer Mitte-Nationalrat Christian Lohr. «Ich finde nicht, dass die Jugendsession für die Präsentation von Sterbehilfe-Organisationen missbraucht werden sollte.»

Lohr stimmen insbesondere ethische Bedenken kritisch: «Gerade jungen Menschen sollten Perspektiven fürs Leben aufgezeigt und sie in der Gestaltung ihrer Wünsche und Vorstellungen unterstützt werden.»

Anders sieht dies Vroni Thalmann-Bieri, SVP-Nationalrätin aus Luzern. Sie hält das Sponsoring von Dignitas und Exit für vertretbar – und sogar sinnvoll: «Ich finde das realitätsnah. Das kann auch für Diskussionsstoff sorgen – das ist doch gerade der Sinn der Jugendsession.»

Die Präsenz von Exit und Dignitas sei deshalb unproblematisch: «Ich sehe hier kein Konflikt-Potential, sondern eher eine gute Lehre fürs Leben. Der Tod gehört zum Leben und das ab Geburt.»

Keine Scheu vor schwierigen ethischen Fragen

Die SAJV verteidigt die Auswahl der Partner: «Der Zweck der Jugendsession ist die Unterstützung der Partizipation von jungen Menschen», sagt Aina Waeber. Dazu würden auch Themen gehören, die schwierige ethische Fragen beinhalten. «Aus langjähriger Erfahrung wissen wir, dass junge Menschen durchaus in der Lage sind, solche Diskussionen fachlich und analytisch zu führen, meist weniger polemisch als das Parlament und ohne versteckte Eigeninteressen.»

Die gesellschaftliche Auseinandersetzung rund um den assistierten Suizid steht im Spannungsfeld zwischen individueller Freiheit und kollektiver Verantwortung. Was die Jugendlichen dazu befinden, wird sich im November weisen.

