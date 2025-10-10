  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Realitätsnah» oder «missbräuchlich»? Wenn Exit und Dignitas plötzlich die Jugendsession sponsern

Dominik Müller

10.10.2025

Im Bundeshaus findet im Herbst jährlich die Jugendsession statt.
Im Bundeshaus findet im Herbst jährlich die Jugendsession statt.
Archivbild: Keystone

Im November debattieren Jugendliche im Bundeshaus über ihre Zukunft – doch bei der Jugendsession 2025 ist auch das Lebensende Thema. Die Präsenz von Exit und Dignitas als Sponsoren spaltet das politische Bern.

Dominik Müller

10.10.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vom 6. bis 9. November findet im Bundeshaus die Eidgenössische Jugendsession mit 200 Jugendlichen statt, die eigene politische Forderungen erarbeiten.
  • Auf der Sponsorenliste stehen auch Namen, die man dort nicht erwartet: Dignitas und Exit, beides Sterbehilfe-Organisationen.
  • Politiker reagieren gespalten auf die Präsenz der Vereine im Bundeshaus.
  • Die Veranstalter betonen die Relevanz und die Reife junger Menschen im Umgang mit sensiblen Themen wie assistiertem Suizid.
Mehr anzeigen

Einmal im Jahr gehört das Bundeshaus ausschliesslich Jugendlichen: Vom 6. bis 9. November kommen 200 junge Menschen aus der ganzen Schweiz in Bern zur Eidgenössischen Jugendsession zusammen und schlüpfen in die Rolle von National- und Ständerät*innen, um ihre Anliegen zu diskutieren und politische Forderungen zu formulieren.

Organisiert wird die Politikveranstaltung von jungen Freiwilligen der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV). Dabei dürfen sie auf die Unterstützung von zahlreichen Sponsoren zählen – darunter mehrere Bundesbehörden wie das Bundesamt für Cybersicherheit oder das Staatssekretariat für Migration.

Unter den auf der Webseite aufgeführten Hauptsponsoren fungieren auch zwei Vereine, die ansonsten selten mit jungen Menschen in Zusammenhang gebracht werden: die beiden Sterbehilfe-Organisationen Exit und Dignitas.

Jugendliche wählen Themen selbst

Allerdings verrät ein Blick auf die diesjährige Themenliste: Nebst politischen Evergreens wie Chancengleichheit, Personenfreizügigkeit oder Neutralität stehen auch Debatten über assistierten Suizid auf der Agenda.

«Seit Jahrzehnten setzt sich Exit für die Eigenverantwortung in der letzten Phase des Lebens ein», wirbt der Verein auf der eigenen Webseite – ein Thema, das bei jungen Menschen vermeintlich nicht weit oben auf der Prioritätenliste steht.

Aina Waeber, Verantwortliche Kommunikation bei der SAJV, führt aus: «Die Auswahl der Themen der Jugendsession wird von Jugendlichen selbst getroffen.» Es scheine entsprechend, dass sich auch junge Menschen wegen der erhöhten Medienberichterstattung vertiefter mit dem Thema auseinandersetzen wollen. 

«Für Präsentation von Sterbehilfe-Organisationen missbraucht»

Im Bundeshaus lösen die Sponsoring-Aktivitäten gemischte Reaktionen aus. «Ich lehne dies konsequent ab», sagt etwa der Thurgauer Mitte-Nationalrat Christian Lohr. «Ich finde nicht, dass die Jugendsession für die Präsentation von Sterbehilfe-Organisationen missbraucht werden sollte.»

Lohr stimmen insbesondere ethische Bedenken kritisch: «Gerade jungen Menschen sollten Perspektiven fürs Leben aufgezeigt und sie in der Gestaltung ihrer Wünsche und Vorstellungen unterstützt werden.» 

Anders sieht dies Vroni Thalmann-Bieri, SVP-Nationalrätin aus Luzern. Sie hält das Sponsoring von Dignitas und Exit für vertretbar – und sogar sinnvoll: «Ich finde das realitätsnah. Das kann auch für Diskussionsstoff sorgen – das ist doch gerade der Sinn der Jugendsession.»

Die Präsenz von Exit und Dignitas sei deshalb unproblematisch: «Ich sehe hier kein Konflikt-Potential, sondern eher eine gute Lehre fürs Leben. Der Tod gehört zum Leben und das ab Geburt.»

Keine Scheu vor schwierigen ethischen Fragen

Die SAJV verteidigt die Auswahl der Partner: «Der Zweck der Jugendsession ist die Unterstützung der Partizipation von jungen Menschen», sagt Aina Waeber. Dazu würden auch Themen gehören, die schwierige ethische Fragen beinhalten. «Aus langjähriger Erfahrung wissen wir, dass junge Menschen durchaus in der Lage sind, solche Diskussionen fachlich und analytisch zu führen, meist weniger polemisch als das Parlament und ohne versteckte Eigeninteressen.»

Die gesellschaftliche Auseinandersetzung rund um den assistierten Suizid steht im Spannungsfeld zwischen individueller Freiheit und kollektiver Verantwortung. Was die Jugendlichen dazu befinden, wird sich im November weisen.

Video zum Thema

Exklusiver Blick hinter die Kulissen: So läuft eine Bundesratswahl wirklich ab

Exklusiver Blick hinter die Kulissen: So läuft eine Bundesratswahl wirklich ab

Wolltest du schon immer wissen, wie es im Bundeshaus zugeht, wenn ein neues Mitglied des Bundesrats gewählt wird? blue News Redaktor Dominik Müller nimmt dich ins Bundeshaus mit und zeigt dir einmalige Einblicke.

12.03.2025

Mehr aus dem Ressort

Perfektes Wanderwetter. Der Altweibersommer ist da, aber du musst etwas höher hinaus

Perfektes WanderwetterDer Altweibersommer ist da, aber du musst etwas höher hinaus

Schweizer Post findet Idee super. Pöstler weltweit fordern ein eigenes Emoji

Schweizer Post findet Idee superPöstler weltweit fordern ein eigenes Emoji

Steueraffäre. 92 männliche Abgeordnete wegen Medienleak in der Waadt angehört

Steueraffäre92 männliche Abgeordnete wegen Medienleak in der Waadt angehört

Meistgelesen

Dieser Milliardär greift im Schatten Trumps nach der Macht
1500 Grad heisse Masse frisst sich durch Fabrikgebäude in Flums SG
«Deswegen schäme ich mich»: Günther Jauch macht unerwartetes Geständnis
Rolex räumt auf – unabhängige Uhrenhändler müssen weg
Israels Regierung stimmt Gaza-Abkommen mit Hamas zu +++ Bericht: Abkommen sieht sofortiges Kampfende vor