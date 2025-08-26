  1. Privatkunden
IT lieferte «fehlerhafte Ergebnisse» Steuer-Rabatt für Reiche in der Waadt war illegal

SDA

26.8.2025 - 19:42

Montreux am Genfersee Genfer See: Der Steuer-Rabatt in der Waadt war laut einem Untersuchungsbericht illegal.
Montreux am Genfersee Genfer See: Der Steuer-Rabatt in der Waadt war laut einem Untersuchungsbericht illegal.
Bild: IMAGO/Zoonar

Ein im Kanton Waadt gewährter Steuer-Rabatt sollte die Abwanderung von reichen Steuerzahlern verhindern. Ein Untersuchungsbericht kommt nun zum Schluss: Die Praxis war illegal.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

26.08.2025, 19:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut einem nun veröffentlichten Untersuchungsbericht war der Steuer-Rabatt für Reiche im Kanton Waadt zwischen 2009 und 2021 nicht gesetzeskonform.
  • Mitarbeitende der kantonalen Steuerverwaltung meldeten entsprechende Probleme 2011 und 2015 ihren Vorgesetzten, doch diese ergriffen keine Massnahmen.
  • Zudem wurden dem Bericht zufolge Informationen über die Missstände nicht an den Staatsrat weitergeleitet.
  • Die endgültige Entscheidung über eine parlamentarischen Untersuchungskommission liegt beim Grossen Rat.
Mehr anzeigen

Der Steuer-Rabatt für Reiche im Kanton Waadt war zwischen 2009 und 2021 nicht gesetzeskonform. Zu diesem Schluss kommt ein am Dienstag veröffentlichter Untersuchungsbericht. Die Steuerausfälle werden darin nicht beziffert. Unklar bleibt auch, wer für die Missstände verantwortlich ist.

Der Bericht von François Paychère, einem unabhängigen Experten, deckte Abweichungen auf zwischen den gesetzlichen Bestimmungen im Steuerbereich und der Weise, wie die Besteuerung von der Informationstechnik umgesetzt wurde. Die Bestimmungen zu den Erleichterungen für reiche Steuerzahler wurden im Kanton Waadt 2009 eingeführt und in den Jahren 2017, 2021 und 2024 angepasst.

Die zur Berechnung des Steuerdeckels verwendete IT lieferte «fehlerhafte Ergebnisse» für bestimmte Steuerpflichtige. Je nach Jahr waren zwischen 1000 und 4000 Personen vom Steuerdeckel betroffen.

Doch wie viele davon von der rechtswidrigen Praxis profitierten und wie hoch die Steuerausfälle waren, blieb auch nach dem Bericht unklar. Laut dem Experten seien diese «unmöglich zu beziffern», da zu viele Variablen berücksichtigt werden müssten.

Grosse Unterschiede zwischen Kantonen. Hier zahlst du am wenigsten Steuern

Grosse Unterschiede zwischen KantonenHier zahlst du am wenigsten Steuern

Informationen nicht weitergeleitet

Mitarbeitende der kantonalen Steuerverwaltung meldeten die Probleme 2011 und 2015 ihren Vorgesetzten, doch diese ergriffen keine Massnahmen. Dem Bericht zufolge wurden die Informationen über die Missstände nicht an den Staatsrat weitergeleitet.

«Das ist unzulässig. Ein solcher Missstand hätte nicht passieren dürfen», sagte die Waadtländer Regierungspräsidentin Christelle Luisier (FDP) am Dienstag vor den Medien in Lausanne.

Obwohl die Generaldirektion für Steuern über die Probleme informiert war, gelangte diese Information laut dem Bericht nicht bis zum Staatsrat. Selbst Ex-Staatsrat Pascal Broulis (FDP), der jahrelang für die Finanzen des Kantons zuständig war, sagte, erst 2019 informiert worden zu sein, woraufhin er mit der Überarbeitung des Steuerdeckels begonnen habe.

«Keine Erinnerung»

«Die Verantwortlichkeiten sind schwer zu bestimmen», sagte Luisier. Zudem habe die damalige Direktorin der Steuerverwaltung, Marinette Kellenberger, «keine Erinnerung» mehr an die Notiz, die sie auf die Probleme aufmerksam machte.

Kellenberger, die auch in der Affäre Dittli genannt wurde, wird Ende Jahr vorzeitig in Pension gehen. Im März entzogen die Regierungskollegen der Staatsrätin Valérie Dittli (Mitte) nach einer externen Untersuchung die Verantwortung des Finanzdepartements.

Staatsrat will keine PUK

Angesichts der im Bericht festgestellten Fakten hält der Staatsrat die Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) für nicht erforderlich. Die Regierung ergreife jedoch Massnahmen, um die Arbeitsweise der Generaldirektion für Steuern zu verbessern, insbesondere durch Prüfungen. Die endgültige Entscheidung über eine PUK liegt beim Grossen Rat.

Mit Eigenmietwert-Streichung würde ungerechte Steuer verschwinden

Mit Eigenmietwert-Streichung würde ungerechte Steuer verschwinden

Der Eigenmietwert sei eine ungerechte Steuer auf ein fiktives Einkommen. Zudem trage er dazu bei, Hypotheken langsam abzutragen. Ein bürgerliches Komitee wirbt mit dem Slogan «Ja zu fairen Steuern» für ein Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts am 28. September.

18.08.2025

Mehr zum Thema

Belastungen für ärmere Kantone steigen. Innerschweizer Kantone planen weitere Steuerentlastungen für Reiche

Belastungen für ärmere Kantone steigenInnerschweizer Kantone planen weitere Steuerentlastungen für Reiche

«Macht die Leute kaputt». Schikane, Kündigungen, Abgänge – schwere Vorwürfe gegen Thurgauer Steuerverwaltung

«Macht die Leute kaputt»Schikane, Kündigungen, Abgänge – schwere Vorwürfe gegen Thurgauer Steuerverwaltung

Erbschaftssteuerinitiative der Juso. Reiche Ausländer meiden offenbar die Schweiz

Erbschaftssteuerinitiative der JusoReiche Ausländer meiden offenbar die Schweiz

