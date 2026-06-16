Im Kanton Zürich sollen die Steuern bald auch direkt vom Lohn abgezogen werden können. sda

Wer seine Steuern nicht rechtzeitig bezahlt, landet schnell in der Betreibung. Nach dem Ja zum automatischen Steuerabzug in Basel-Stadt soll das Modell nun auch nach Zürich kommen. Die Idee spaltet Politik und Bevölkerung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Basler Ja zum automatischen Steuerabzug wollen Zürcher Kantonsrätinnen ein ähnliches Modell einführen.

Ziel ist es, Steuerschulden und Betreibungen zu verhindern, indem ein Teil des Lohns direkt ans Steueramt fliesst.

Kritiker sehen darin unnötige Bürokratie und verweisen auf bestehende Möglichkeiten wie Daueraufträge oder Ratenzahlungen. Mehr anzeigen

Nach dem Ja in Basel-Stadt wollen Politikerinnen auch im Kanton Zürich einen automatischen Steuerabzug vom Lohn einführen. Die Befürworter sehen darin ein Mittel gegen Schulden – Kritiker warnen vor mehr Bürokratie. Zunächst hatte der «Tages-Anzeiger» über das Vorhaben berichtet.

blue News beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was genau hat Basel beschlossen?

Basel-Stadt hat am Sonntag als erster Schweizer Kanton einem automatischen Steuerabzug vom Lohn zugestimmt. Künftig können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer freiwillig einen Teil ihres Bruttolohns direkt ans Steueramt überweisen lassen, bevor das Geld auf ihrem Konto landet.

Das Modell soll verhindern, dass Steuerpflichtige am Ende des Jahres von hohen Rechnungen überrascht werden. Statt die gesamte Steuerlast später begleichen zu müssen, wird sie laufend während des Jahres bezahlt.

Warum wollen Politiker das nun auch in Zürich?

Drei Zürcher Kantonsrätinnen von SP, AL und EVP haben bereits eine parlamentarische Initiative eingereicht. Sie argumentieren, dass Steuerschulden zu den häufigsten Schuldenarten überhaupt gehören.

Laut Bundesamt für Statistik leben rund neun Prozent der Menschen in der Schweiz in Haushalten mit Steuerrückständen. Hunderttausende wurden bereits wegen offener Steuerforderungen betrieben. Die Befürworter wollen solche Probleme verhindern, bevor sie überhaupt entstehen.

Wie würde das Zürcher Modell funktionieren?

Geplant ist eine sogenannte Opt-out-Lösung. Arbeitgeber mit mindestens 50 Mitarbeitenden würden einen festgelegten Anteil des Lohnes direkt an das Steueramt überweisen.

Wer dies nicht möchte, könnte sich aktiv abmelden. Kleinere Unternehmen könnten freiwillig teilnehmen. Wie hoch der Abzug ausfallen würde, ist noch offen und müsste vom Kantonsrat festgelegt werden.

Ist das nicht bereits bei der Quellensteuer üblich?

Doch. Für viele ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehört dieses System längst zum Alltag. Bei ihnen wird die Quellensteuer direkt vom Lohn abgezogen.

Die Befürworter argumentieren deshalb, dass die technische Infrastruktur bereits existiert. Auch in vielen europäischen Nachbarländern werden Einkommenssteuern direkt über die Lohnabrechnung erhoben.

Welche Vorteile sehen die Befürworter?

Anhänger des Modells sprechen von einem wirksamen Instrument gegen Überschuldung. Wer die Steuern laufend bezahlt, gerät weniger schnell in finanzielle Schwierigkeiten.

Zudem könnten Steuerämter, Betreibungsämter und Schuldnerberatungen entlastet werden. Besonders Menschen mit knappen Budgets würden profitieren, weil sie nicht plötzlich mehrere tausend Franken für eine Steuerrechnung aufbringen müssten.

Was sind die Hauptargumente der Gegner?

Kritiker bezeichnen das Modell als unnötigen Eingriff in die Eigenverantwortung. Wer seine Finanzen im Griff habe, könne bereits heute einen Dauerauftrag einrichten oder die Steuern monatlich zurücklegen.

Zudem warnen Wirtschaftsvertreter vor zusätzlichem administrativem Aufwand für Unternehmen. Arbeitgeber müssten neue Prozesse einführen und zusätzliche Aufgaben übernehmen.

Wie stehen die Chancen im Kantonsrat?

Die Initiantinnen verfügen alleine nicht über genügend Stimmen. Entscheidend dürfte deshalb erneut die Haltung der GLP werden.

Bereits vor zehn Jahren gab es einen ähnlichen Vorstoss im Zürcher Kantonsrat. Damals wurde die Idee zunächst unterstützt, scheiterte später aber deutlich im Parlament. Ob die politischen Mehrheiten heute anders aussehen, bleibt offen.