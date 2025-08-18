In der Tiefsteueroase Zug müssen Einwohner ab nächstem Jahr noch weniger an den Staat abtreten. Bild: Keystone/Urs Flüeler

Die Kantone Zug, Schwyz und Nidwalden in der Innerschweiz wollen ihre Steuern für natürliche Personen senken. Auch Luzern erwägt ähnliche Schritte, um im Steuerwettbewerb nicht zurückzufallen.

Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Innerschweizer Kantone Zug, Schwyz und Nidwalden wollen ihre Steuern ab 2026 weiter zu senken.

Diese Massnahmen sollen die Attraktivität der Region für Unternehmen erhöhen, könnten jedoch gleichzeitig die soziale Ungleichheit verstärken, schreibt der «Blick».

Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich sieht in ihrer Analyse eine Gefahr der «Entmischung der Bevölkerung», da wohlhabendere Kantone die Reichen anziehen, während ärmere Kantone mit höheren Sozialleistungen belastet werden. Mehr anzeigen

Die Innerschweizer Kantone Zug, Schwyz und Nidwalden planen, ihre Steuern für natürliche Personen ab 2026 weiter zu senken. Diese Massnahmen sollen die Attraktivität der Region für Unternehmen erhöhen, könnten jedoch auch die soziale Ungleichheit verstärken, schreibt der «Blick» am Montag. Im Kanton Luzern wird ebenfalls über mögliche Steuersenkungen diskutiert, um im Wettbewerb nicht ins Hintertreffen zu geraten.

In der gesamten Schweiz gibt es immer wieder Forderungen, den Mittelstand steuerlich zu entlasten. Besonders in den Kantonen Graubünden, Bern und Aargau drängen bürgerliche Kräfte auf niedrigere Steuern, obwohl sich einige dieser Kantone dies kaum leisten können. Die Frage bleibe, welche Auswirkungen dies auf die Schweiz als Ganzes habe, schreibt die Zeitung.

Die Einführung der OECD-Mindeststeuer werde von vielen als Chance gesehen, zusätzliche Einnahmen zu generieren. Der Bund habe beschlossen, den Grossteil dieser Einnahmen den Kantonen zu überlassen, um die Standortförderung zu unterstützen. Besonders in der Steueroase Innerschweiz wird daher intensiv an weiteren Steuersenkungen gearbeitet.

Vor allem den Mittelstand und die Reichen begünstigt

Befürworter der Steuersenkungen argumentieren, dass kurzfristige Einnahmeausfälle durch langfristige Mehreinnahmen ausgeglichen werden könnten. Familien würden entlastet, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert, und mehr Unternehmen könnten sich in den Tiefsteuerkantonen ansiedeln. Martin Mosler vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik betont gegenüber dem «Blick», dass der Steuerwettbewerb die Kantone fit hält und auf die Bedürfnisse der Bürger eingeht.

Kritiker, insbesondere aus linken Kreisen, warnen jedoch, dass die Entlastungen vor allem den Mittelstand und die Reichen begünstigen, während bei den Sozialleistungen gespart wird. Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich sieht in ihrer Analyse eine Gefahr der verstärkten «Entmischung der Bevölkerung», da wohlhabendere Kantone die Reichen anziehen, während ärmere Kantone mit höheren Sozialleistungen belastet werden.

Auf internationaler Ebene warnt der Hilfswerk-Dachverband Alliance Sud vor den Risiken des Steuerdumpings, das durch die Tiefsteuerpolitik der Schweiz begünstigt wird. Gewinne könnten in der Schweiz versteuert werden, anstatt in den Ländern, in denen sie erwirtschaftet wurden, was insbesondere den globalen Süden benachteiligt.

Zusätzliches Geld weckt Kantonen Begehrlichkeiten

Trotz dieser Bedenken weckt das zusätzliche Geld aus der OECD-Mindeststeuer auch in anderen Kantonen Begehrlichkeiten. So hat sich die Aargauer Bevölkerung kürzlich für niedrigere Steuern ausgesprochen, und auch der Kanton Bern plant Entlastungen ab 2026, trotz finanzieller Engpässe.

Martin Mosler sieht in diesen Entwicklungen ein positives Signal für die disziplinierende Wirkung des Steuerwettbewerbs. Er betont, dass Kantone ihre Ausgaben priorisieren und die Verwaltung effizienter gestalten müssen, um im Wettbewerb bestehen zu können. Der nationale Finanzausgleich soll zudem einer ungesunden Abwärtsspirale entgegenwirken. Dennoch bleibt die Frage, ob der Steuerwettbewerb mit den Zielen sozialer Gleichheit vereinbar ist.