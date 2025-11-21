Mehrere Polizeiautos wurden bei dem Einsatz gerammt. Kapo SG

Im Kanton St. Gallen ist es am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz nach einer Drohung gegen eine Amtsperson gekommen. Ein 36-jähriger Mann flüchtete mit einem Auto ohne Kontrollschilder, umging eine Strassensperre und verursachte beim Anhalten mehrere Tausend Franken Sachschaden.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 36-jähriger Schweizer soll telefonisch eine Drohung gegen eine Amtsperson ausgesprochen haben.

Der Mann flüchtete mit einem Fahrzeug, umfuhr eine Strassensperre und wurde an einer zweiten gestoppt.

Beim Stillstand kollidierte das Auto mit zwei Polizeifahrzeugen und einer Stützmauer, verletzt wurde niemand. Mehr anzeigen

Am Donnerstagmittag hat die Kantonspolizei St. Gallen eine Meldung erhalten, wonach eine Amtsperson telefonisch bedroht worden sei. Die Notruf- und Einsatzleitzentrale stufte den Hinweis als ernstzunehmend ein und leitete sofort erste Abklärungen ein. Das teilten die Behörden am Freitag mit.

Die Spur führte zu einem 36-jährigen Schweizer, dessen Aufenthaltsort zunächst unklar war. Gegen 17 Uhr wurde der Mann im Raum Bütschwil in einem Auto ohne Kontrollschilder gesichtet. Eine Polizeipatrouille versuchte, das Fahrzeug auf der Fahrt Richtung Wattwil für eine Kontrolle anzuhalten. Der Fahrer beschleunigte jedoch und suchte die Flucht.

Im Bereich Dietfurt errichtete eine weitere Patrouille auf Höhe Wellhalden eine Strassensperre. Der Mann wich aus, fuhr über ein Wiesenbord und setzte seine Fahrt über einen kleinen Mauerabsatz fort. Auf der Langensteigstrasse gelang es der Polizei, eine zweite Sperre zu erstellen. Dort beendete der Verdächtige seine Flucht.

Während der Festnahme rollte das Fluchtauto gegen zwei Patrouillenwagen und prallte anschliessend gegen eine Stützmauer. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere Tausend Franken. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Staatsanwaltschaft St. Gallen hat die Ermittlungen übernommen. Untersucht werden sowohl die Hintergründe der Drohung als auch die Vorkommnisse bei der Flucht und Festnahme.