Die Eidgenössische Finanzkontrolle hat Abstimmungsbüchlein und Berichte ans Parlament überprüft. Das Fazit ist vernichtend: Die Zahlen des Bundes sind oft unvollständig oder beschönigt. Beim Autobahnausbau fehlten im Büchlein ans Volk 1,4 Milliarden Franken.

Darum geht’s Die Finanzkontrolleure des Bundes habe 147 Parlamentsberichte und 46 Abstimmungsbüchlein seit 2020 geprüft und festgestellt, dass die Prozesse des Bundes keine verlässlichen, transparenten Prognosen gewährleisten.

Konkret wurden dem Stimmvolk bei der Autobahn-Abstimmung 2024 rund 1,4 Milliarden Franken an Kosten verschwiegen, und bei der Massentierhaltungsinitiative 2022 fehlten im Büchlein sowohl der zeitliche Kontext der Kostenangaben als auch der geschätzte Nutzen für die Biodiversität.

Der Bundesrat akzeptiert sechs von sieben Empfehlungen der Finanzkontrolle, lehnt aber eine stärkere Kontrollfunktion der Bundeskanzlei ab und belässt die Verantwortung bei den Fachämtern.

Warum steht der Bund am Pranger?

Bevor das Volk oder das Parlament über ein Gesetz oder eine Volksinitiative abstimmen, liefert der Bundesrat oft eine Menge Zahlen: Was kostet die Änderung? Was bringt sie der Wirtschaft, der Umwelt, der Gesellschaft?

Das Problem: Solche Prognosen gingen schon mehrfach schief. 2018 hob das Bundesgericht die Abstimmung über die Heiratsstrafe auf, weil die Schätzung zur Zahl betroffener Ehepaare falsch war. 2024 kam ausserdem heraus, dass das Bundesamt für Sozialversicherungen die künftigen AHV-Ausgaben deutlich überschätzt hatte.

Deshalb beauftragte der Bundesrat im September 2024 die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) mit einer Untersuchung. Die Kontrolleur*innen kommen zum Ergebnis: Die heutigen Vorgaben und Prozesse reichen nicht aus, um verlässliche und transparente Prognosen sicherzustellen.

Untersucht wurden 147 Berichte ans Parlament und 46 Abstimmungsbüchlein seit 2020. Darin wurden finanzielle Folgen meistens beziffert, Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft dagegen kaum.

Wie viel Geld verschwand bei der Autobahn-Abstimmung?

Ein Paradebeispiel liefert der Autobahnausbau der Nationalstrassen, den das Stimmvolk im November 2024 knapp ablehnte. Im Abstimmungsbüchlein war die Rede von geplante Kosten in der Höhe von 4,9 Milliarden Franken für sechs Ausbauprojekte.

Die EFK hat nachgerechnet und kommt auf andere Zahlen, als es Verkehrsminister Albert Rösti dem Volk präsentierte: Zählt man Teuerung, Mehrwertsteuer und aktualisierte Kostenschätzungen für drei Projekte dazu, ergeben sich Kosten von rund 6,3 Milliarden Franken. Das sind rund 1,4 Milliarden Franken mehr, als im Abstimmungsbüechli stand.

Hinweise darauf, dass Mehrwertsteuer und Teuerung nicht eingerechnet waren, fanden sich in der ausführlichen Botschaft des Bundesrats ans Parlament – nicht aber im Abstimmungsbüchlein, das die Stimmbevölkerung tatsächlich zu lesen bekam.

Was verschwieg das Büchlein zur Massentierhaltungs-Initiative?

Auch bei der 2022 klar abgelehnten Massentierhaltungsinitiative sieht die Finanzkontrolle ein Transparenzproblem. Im Abstimmungsbüchlein war die Rede von jährlichen Mehrkosten von 0,4 bis 1,1 Milliarden Franken pro Jahr, falls die Initiative angenommen werde.

Diese Zahl galt laut zugrunde liegender Studie aber nur für die letzten fünf Jahre der 25-jährigen Übergangsfrist. In den ersten 20 Jahren – und danach – wären die Kosten «wesentlich geringer» ausgefallen, wie es im Bericht heisst. Dieses wichtige Detail fehlte im Abstimmungsbüchlein.

Zudem zeigte das Büechli nur die Kosten für die Bauernbetriebe. Verschwiegen blieb der Nutzen: Die zugrunde liegende Regulierungsfolgenabschätzung bezifferte den volkswirtschaftlichen Nutzen für die Biodiversität auf 30 bis 140 Millionen Franken – ebenfalls für die letzten fünf Jahre der Übergangsfrist.

Was soll sich jetzt ändern?

Die Finanzkontrolle machte in ihrem Bericht sieben Empfehlungen an den Bundesrat: Fachämter sollen künftig öfter Zahlen zu wichtigen Auswirkungen liefern, Datenexpert*innen früher beiziehen und Unsicherheiten konsequent mit Bandbreiten oder Szenarien zeigen. Qualitätskontrollen nach dem Vier-Augen-Prinzip sollen zur Pflicht werden, bei besonders wichtigen Vorlagen auch externe Prüfungen.

Der Bundesrat ist mit der Stossrichtung «insgesamt einverstanden», wie es in seiner Mitteilung heisst, und akzeptiert sechs der sieben Empfehlungen.

Bei einem Punkt bremst er aber deutlich: Die Finanzkontrolle wollte, dass die Bundeskanzlei eine stärkere Beratungs- und Kontrollfunktion bei der Darstellung von Prognosen erhält. Das lehnt der Bundesrat ab. Er will keine «Vermischung der Verantwortlichkeiten» und lässt die Verantwortung bei den einzelnen Fachämtern.

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