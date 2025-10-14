  1. Privatkunden
Fahrleitungsstörung am Morgen Störung auf der Bahnstrecke Biel–Grenchen Süd

Petar Marjanović

14.10.2025

Auf der Strecke Biel–Grenchen Süd gab es am Dienstagmorgen eine Störung.
Auf der Strecke Biel–Grenchen Süd gab es am Dienstagmorgen eine Störung.
SBB

Zwischen Biel und Grenchen Süd ist es am Dienstagmorgen zu einer Fahrleitungsstörung gekommen. Pendler müssen auf der S20 mit Ausfällen, Ersatzbussen und Verzögerungen rechnen.

Petar Marjanović

14.10.2025, 07:00

Am Dienstagmorgen meldeten die SBB eine Störung auf der Bahnstrecke zwischen Biel und Grenchen Süd. Ursache ist laut der Bahn eine defekte Fahrleitung. Reisende müssen daher mit Verspätungen und Zugsausfällen rechnen.

Betroffen ist insbesondere die S20, die von Biel über Grenchen Süd nach Olten führt. Mehrere Verbindungen wurden bereits gestrichen, die SBB organisieren Ersatzbusse.

Eine Fahrleitungsstörung liegt vor, wenn die Oberleitung beschädigt ist, über die die rein elektrisch betriebenen SBB-Züge ihren Strom beziehen. Da in den Leitungen bis zu 15'000 Volt fliessen, müssen Spezialteams zunächst sicherstellen, dass keine Restspannung mehr besteht, bevor Reparaturen beginnen können. Erst danach kann der Betrieb wieder aufgenommen werden – was zu längeren Wartezeiten und Betriebsunterbrüchen führt.

