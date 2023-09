Via App lassen sich derzeit keine Billets kaufen. blue News

Wer sich derzeit über die SBB-App sein Zugbillet kaufen will, guckt in die Röhre: Um 6.45 Uhr ist der Dienst ausgefallen. Nun ist er «eingeschränkt» möglich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit 6.45 Uhr ist die SBB-App ausgefallen.

Der Billetkauf ist per App derzeit unmöglich. Mehr anzeigen

Der Kauf von Zugbillets per SBB-App funktioniert nicht: Wie die SBB «20 Minuten» bestätigen, gibt es «seit 6.45 Uhr» technische Probleme. «Ich kann keine Prognose dazu machen, wann unsere Techniker die Panne beheben werden können», wird SBB-Mediensprecher Jürg Grob zitiert.

Tickets können aktuell auf folgenden Wegen erstanden werden: «Seit 07.45 Uhr sind Billettkäufe am Schalter, am Billettautomaten, beim Zugpersonal und via SBB Website wieder möglich», schrieb die Medienstelle.

Reisende, die wegen der App ohne Ticket unterwegs sind, könnten ein Billett am Schalter, am Automaten oder beim Zugpersonal erwerben, hiess es. Die SBB würde mit Hochdruck an der Störungsbehebung arbeiten. Die genaue Ursache werde abgeklärt.

Der Bahnverkehr war laut der Medienstelle von der Störung nicht betroffen. Die Züge verkehrten pünktlich.