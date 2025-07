Wer auf der Webseite von SRF auf einen Artikel klickte, kriegte diese Störungsmeldung zu sehen. Screenshot srf.ch

Die Webseite und die App von SRF war am Donnerstagmorgen von einer Störung betroffen. Die Hintergründe sind bis anhin unklar.

Am Donnerstagmorgen kam es beim Online-Auftritt von SRF zu Störungen. Während die Startseite noch unbeeinträchtigt wirkte, poppte beim Klicken auf einen Artikel eine Störungsmeldung auf.

«There's nothing there, yet» (zu Deutsch: «Hier ist noch nichts») stand da über einem Link. Dieser führte zu einem US-Unternehmen, das in der Entwicklung von Webanwendungen und Apps tätig ist.

Die Störung war nur von kurzer Dauer. Mittlerweile funktioniert die Seite wieder normal.

Die Medienstelle von SRF gab bis anhin auf Medienanfragen keine Auskunft.