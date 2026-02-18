  1. Privatkunden
Sanktionen gegen Fussball-Fans Nach Kabelbrand: Züge in Lausanne verkehren wieder normal

SDA

18.2.2026 - 05:03

Bild: Keystone/Cyril Zingaro

Alle Züge auf der Strecke Lausanne–Renens (VD) verkehren laut SBB seit dem frühen Mittwochmorgen wieder nach Fahrplan. Nach einem Kabelbrand beim Bahnhof Lausanne am Sonntagabend war der Bahnverkehr in den letzten beiden Tagen stark eingeschränkt.

Keystone-SDA

18.02.2026, 06:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Störungen auf der Bahnstrecke zwischen Lausanne und Renens (VD) nach dem Brand von Stromkabeln am Sonntag sind behoben worden.
  • Die Züge verkehren am Mittwochmorgen ab 4 Uhr wieder nach Fahrplan, wie die SBB mitteilen.
  • Restliche Verspätungen und Änderungen in der Zugzusammensetzung sind laut den SBB im Laufe des Tages weiterhin möglich.
  • Nach ersten Informationen der SBB entzündeten sich am Sonntagabend im Bahnhof Lausanne rund 40 Kabel, nachdem aus einem Zug mit Fans des Servette FC ein pyrotechnischer Gegenstand geworfen worden war.
  • Es wurde eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet, um die Urheber der Sachbeschädigungen am Bahnhof zu identifizieren.
  • Ihnen drohen strafrechtliche Verfolgung und administrative Sanktionen.
  • Gegen die Fans wurden Sanktionen verhängt.
Mehr anzeigen

Seit Mittwoch um 4 Uhr morgens verkehren die Züge zwischen Lausanne und Renens (VD) wieder normal, sagten die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) in einer Mitteilung. Die Reparaturen an den rund vierzig Stromkabeln, die am Sonntag im Bahnhof Lausanne in Brand geraten waren, sind abgeschlossen.

Restliche Verspätungen und Änderungen in der Zugzusammensetzung sind laut den SBB im Laufe des Tages weiterhin möglich.

Der Zugverkehr zwischen Renens und Lausanne war am Montag und Dienstag aufgrund des Brandes stark beeinträchtigt. Die SBB ergriffen zwischen den beiden Städten Massnahmen, darunter Sonderzüge im 30-Minuten-Takt und Ersatzbusse im 15-Minuten-Takt.

Nach ersten Informationen der SBB entzündeten sich am Sonntagabend im Bahnhof Lausanne rund 40 Kabel, nachdem aus einem Zug mit Fans des Servette FC ein pyrotechnischer Gegenstand geworfen worden war. Insgesamt mussten die Teams der SBB rund 1000 Kabel neu anschliessen.

SBB vermuten Fan-VandalismusKabelbrand im Bahnhof Lausanne führt zu erheblichen Störungen

Vereine bestraft

Es wurde eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet, um die Urheber der Sachbeschädigungen am Bahnhof zu identifizieren. Ihnen drohen strafrechtliche Verfolgung und administrative Sanktionen.

Am Sonntagabend entzündeten sich im Bahnhof Lausanne rund 40 Kabel, nachdem aus einem Zug mit Fussball-Fans ein pyrotechnischer Gegenstand geworfen worden war.
Bild: Keystone

Die Kantone Waadt und Genf sowie die Stadt Lausanne verurteilten am Dienstag die Ausschreitungen mit dem Pyro-Wurf im Bahnhof von Lausanne scharf. Im Rahmen des Kaskaden-Systems Progresso wurden Sanktionen gegen die Fans verhängt, wie die beiden Kantone und die Stadt Lausanne mitteilten.

Servette wird mit einer Sanktion der Stufe 2 belegt: verstärkte Kontrollen durch Videoüberwachung bei den nächsten beiden Spielen und die Verpflichtung, während dreier Spiele mit den Behörden in Dialog zu treten. Lausanne erhält eine Sanktion der Stufe 1, die einen obligatorischen Dialog mit den Behörden vor und nach jedem der nächsten drei Spiele vorsieht.

