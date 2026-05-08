Skandal an Zürcher HerzklinikStrafverfolgungsbehörden geraten in die Kritik
Helene Laube
8.5.2026
Im Rahmen des Skandals an der Zürcher Klinik für Herzchirurgie, der rund 70 vermeidbare Todesfälle ans Licht gebracht hat, zeigt sich nun: Anläufe für ein Strafverfahren gegen deren damaligen Direktor Francesco Maisano versandeten.
Das Zürcher Obergericht hat nach Angaben der «Neuen Zürcher Zeitung» ein Strafverfahren gegen die Herzklinik des Universitätsspitals Zürich (USZ) gestoppt. Die Staatsanwaltschaft eröffnete im Sommer 2020 von sich aus ein Vorabklärungsverfahren «bezüglich möglicher strafbarer Handlungen von Francesco Maisano», wie die Zeitung schreibt.
Anlass sei ein von der Spitaldirektion in Auftrag gegebener Bericht gewesen, nachdem ein Whistleblower intern eine Meldung gemacht habe. Das Verfahren sei gemeinsam mit einer Anzeige der Patientenstelle ad acta gelegt worden, schreibt die «NZZ» weiter. Das Obergericht habe entschieden, der Staatsanwaltschaft keine Ermächtigung für die Einleitung eines Strafverfahrens zu erteilen. Die Zürcher Patientenstelle habe Maisano und seinem Team Verletzungen der Sorgfaltspflicht vorgeworfen.
Am Dienstag veröffentlichte eine Untersuchungskommission einen Bericht, wonach sie insgesamt 307 Todesfälle untersucht hat, die sich zwischen Oktober 2014 und Mai 2020 ereigneten. Sie kam zum erschütternden Schluss, dass während Maisanos Amtszeit 68 bis 74 Patient*innen nicht hätten sterben müssen, wenn sie nach den gängigen Standards behandelt worden wären.
Laut dem Bericht hatte die Patientenstelle im Juni 2020 Anzeige gegen Maisano – den damaligen Direktor der Klinik für Herzchirurgie – und sein Team eingereicht. Erika Ziltener war damals Leiterin der Patientenstelle und hat mehrere Patienten betreut, die an der Herzklinik «mutmasslich geschädigt wurden», schreibt die «NZZ». Die Vorkommnisse am Unispital beschreibt Ziltener als «etwas vom Erschütterndsten, was ich als Patientenschützerin erlebt habe».
Laut «NZZ» könnten die nun nachgewiesenen gravierenden Verfehlungen an der Herzklinik für die Verantwortlichen aber tatsächlich auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Am Dienstag sei bekannt geworden, dass in drei Fällen Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erhoben worden war. Die Vorwürfe: Verdacht auf fahrlässige Tötung, fahrlässige (schwere) Körperverletzung sowie Urkundenfälschung.
Die Staatsanwaltschaft müsse nun prüfen, ob die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Strafverfahrens gegeben sind.
Kritik der Zürcher Politik
In der Zürcher Politik gibt es laut dem Bericht seit längerem die Frage zu reden, ob die Strafverfolgungsbehörden «in dieser Sache untätig geblieben seien – und wie sich dies gegebenenfalls erklären lasse». Und: Politiker und kritische Beobachter würden schon länger die Frage stellen, wie es sein könne, dass die Staatsanwaltschaft nie die Eröffnung einer strafrechtlichen Untersuchung bekanntgegeben habe.