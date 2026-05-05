Die Gotthard-Passstrasse (im Bild die Tessiner Seite) wird ab Freitag nach der Wintersperre für den Strassenverkehr geöffnet. (Archivbild) Keystone

Gute Nachrichten für Reisende Richtung Süden: Der Gotthardpass wird bereits am Freitag wieder für den Verkehr geöffnet – früher als üblich. Damit steht pünktlich zu Auffahrt und Pfingsten eine wichtige Alternative zur staugeplagten A2 zur Verfügung.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Gotthardpass wird am Freitag um 11 Uhr für den Verkehr freigegeben – früher als geplant.

Grund sind geringe Schneemengen und schnelle Räumungsarbeiten.

Die Passstrasse soll über Auffahrt und Pfingsten den Verkehr auf der A2 entlasten. Mehr anzeigen

Der Gotthardpass ist ab dem kommenden Freitag um 11 Uhr wieder für den Strassenverkehr geöffnet. Dank geringer Schneemengen sind die Räumungs- und Instandsetzungsarbeiten auf der Passstrasse schneller als erwartet vorangeschritten.

Dies ermögliche eine frühere Aufhebung der Wintersperre, teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) am Dienstag mit. Die Gotthard-Passstrasse stehe somit für die verkehrsintensive Reisezeit an Auffahrt und Pfingsten als Entlastung der A2 Nord-Süd-Achse zur Verfügung.

Mit der Öffnung der Passstrasse werde auch die saisonale Verlängerung der Ausfahrt A2 Göschenen wieder in Betrieb genommen. Die verlängerte Ausfahrtsspur ist rund drei Kilometer lang, beginnt unmittelbar nach der Einfahrt Wassen und soll die Gemeinde vor Ausweichverkehr schützen.

Ab dem Auffahrtswochenende werde auch am Südportal des Gotthard-Strassentunnels die Sonderfahrspur Airolo/Pässe Cupra (Corsia di uscita preferenziale Airolo/Passi – Vorzugs-Ausfahrtsspur Airolo/Pässe) zur Verfügung stehen.