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Fafleralp bald wieder erreichbar 13 Monate nach dem Bergsturz keimt in Blatten VS neue Hoffnung auf

SDA

10.6.2026 - 15:09

Seit dem Bergsturz im Walliser Lötschental im Mai 2025 ist die Fafleralp von der Aussenwelt abgeschnitten.
Seit dem Bergsturz im Walliser Lötschental im Mai 2025 ist die Fafleralp von der Aussenwelt abgeschnitten.
Keystone

Nach mehr als einem Jahr Unterbruch wird die Kantonsstrasse zwischen Blatten VS und der Fafleralp Ende Juni wieder geöffnet. Dennoch bleiben zahlreiche Einschränkungen bestehen.

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Keystone-SDA, Dominik Müller

10.06.2026, 15:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Kantonsstrasse zwischen Blatten und der Fafleralp wird am 26. Juni nach mehr als einem Jahr wieder für den Verkehr geöffnet.
  • Möglich wird dies dank neuer Überwachungs- und Sicherheitssysteme am Oigschtchummun-Gletscher, der zuletzt verstärkte Aktivität zeigte.
  • Trotz der Öffnung gelten strenge Auflagen: Es gibt Sperrzonen, geschlossene Wanderwege und Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer.
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13 Monate nach dem Bergsturz von Blatten VS erhält das hintere Lötschental einen weiteren Teil seiner Verkehrsverbindung zurück: Die Kantonsstrasse zwischen Blatten und der bei Touristen beliebten Fafleralp wird am 26. Juni für den Verkehr freigegeben. Der Kanton Wallis macht die Öffnung jedoch von strengen Sicherheitsauflagen abhängig.

Möglich werde dies dank eines ausgebauten Überwachungssystems am Oigschtchummun-Gletscher sowie neuer Sicherheitsvorkehrungen entlang der Strasse, teilen der Kanton Wallis und die Gemeinde Blatten am Mittwoch mit. Die Wiedereröffnung erfolge nach intensiven Abklärungen infolge der erhöhten Aktivität dieses Gletschers.

Seit Dezember vergangenen Jahres hatten Fachleute ein Vorrücken der Gletscherzunge und mehrere Eisabbrüche am Oigschtchummun-Gletscher südlich der Fafleralp registriert. Einzelne Abbrüche erreichten laut Kanton ein Volumen von bis zu 10'000 Kubikmetern. In den vergangenen Monaten wurden deshalb Erkundungsflüge, Vermessungen und verschiedene Modellierungen durchgeführt.

Ein Jahr nach dem Bergsturz. Bewohnerin von Blatten VS: «Es sah aus wie ein anderer Planet»

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Zur Überwachung des Gletschers kommt bereits ein interferometrisches Radar zum Einsatz, das Bewegungen grosser Eismassen frühzeitig erkennen kann. Ergänzend wird nun ein Doppler-Radar installiert, das kleinere Eisabbrüche erfassen soll, die die Kantonsstrasse gefährden könnten. Zusammen mit einer Lichtsignalanlage soll das System Verkehrsteilnehmer im Gefahrenfall sofort warnen und eine rasche Sperrung der Strasse ermöglichen.

Sperrzone und geschlossene Wanderwege

Trotz der Wiedereröffnung bleiben verschiedene Schutzmassnahmen bestehen. So wird südlich der Lonza zwischen Chiematt und der Mündung des Inneren Talbachs eine Sperrzone eingerichtet. Zwei Wanderwege bleiben weiterhin geschlossen.

Zudem dürfen Velofahrer und Fussgänger den betroffenen Strassenabschnitt nicht benutzen. Für Motorfahrzeuge gilt eine Mindestgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern; Anhalten ist untersagt. Die gesammelten Messdaten werden laufend ausgewertet, die Situation soll mehrmals pro Woche neu beurteilt werden.

Ein Jahr nach Bergsturz. Droht bei Blatten VS der nächste Gletscherabbruch?

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Mit der Öffnung der Strasse wird auch der öffentliche Verkehr wieder aufgenommen. Ab Samstag, 27. Juni, verkehren zwischen Wiler und der Fafleralp zwei Kleinbusse. Wegen der beschränkten Kapazitäten ist für die Fahrten eine Reservation erforderlich.

Täglich sind zehn Kurspaare vorgesehen, darunter eine Früh- und eine Abendverbindung direkt von beziehungsweise nach Wiler. Die Anschlüsse in Wiler und auf der Lauchernalp seien sichergestellt, hiess es weiter.

Im Jahr 2029 soll Blatten aufgebaut sein

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In Ferden im Walliser Lötschental stellen der Staatsrat und die Gemeindebehörden den Fahrplan für den Wiederaufbau des von einem Bergsturz zerstörten Dorfs Blatten vor. Diesen Fahrplan hat der Kanton gemeinsam mit der Gemeinde Blatten erarbeitet.

03.09.2025

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