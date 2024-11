Vier Winterreifen fallen im Test 2024 durch

In der kalten Jahreszeit sind Winterreifen unerlässlich, um auf schneebedeckten, vereisten oder nassen Straßen sicher unterwegs zu sein. Die Testergebnisse des TCS zeigen, dass es zwischen den verschiedenen Modellen deutliche Unterschiede gibt – nicht nur in puncto Grip und Bremsweg, sondern auch in der Fahrstabilität bei schwierigen Witterungsverhältnissen. Welche Modelle dabei gut wegkommen und welche durchfallen, seht ihr im Video.

24.10.2024