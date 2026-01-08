In grossen Teilen des Landes gilt Glätte-Gefahr. MeteoSchweiz

Nach Schneefall und Minustemperaturen sind die Strassen am Donnerstagmorgen in weiten Teilen der Schweiz glatt. Der Bund warnt vor erhöhter Rutschgefahr, regional gilt sogar eine Schneewarnung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen MeteoSchweiz warnt am Donnerstag in fast allen Regionen vor Strassenglätte mit Gefahrenstufe 2.

Im Wallis und im Berner Oberland gilt weiterhin eine Schneewarnung der Stufe 3 mit bis zu 80 Zentimetern Neuschnee.

Autofahrerinnen und Autofahrer sollen Tempo und Fahrweise anpassen und sich vor der Fahrt über die Lage informieren. Mehr anzeigen

Nach einer Nacht mit tiefen Temperaturen und Schnee ist es am Donnerstagmorgen in weiten Teilen der Schweiz glatt. Wie MeteoSchweiz mitteilt, gilt in fast allen Regionen eine Warnung der Gefahrenstufe 2, was einer mässigen Gefahr entspricht. Besonders heikel ist dabei lokal auftretender gefrierender Regen.

Der Bund ruft Verkehrsteilnehmende dazu auf, ihre Geschwindigkeit den winterlichen Verhältnissen anzupassen und sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren. Durch die Glätte könne es zu längeren Bremswegen und Kontrollverlust beim Lenken kommen.

Weiterhin starke Schneefälle in den Alpen

Im Wallis sowie im Berner Oberland bleibt die Lage angespannter. Dort gilt laut MeteoSchweiz weiterhin eine Schneewarnung der Stufe 3, also erhebliche Gefahr. Bis zum Wochenende werden in diesen Regionen Schneemengen von bis zu 80 Zentimetern erwartet. Die intensivste Phase dürfte sich von Donnerstagmorgen bis Freitagmorgen erstrecken.

Die Behörden empfehlen insbesondere in den betroffenen Regionen erhöhte Vorsicht auf Strassen und Wegen.