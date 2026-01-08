Nach einer Nacht mit tiefen Temperaturen und Schnee ist es am Donnerstagmorgen in weiten Teilen der Schweiz glatt. Wie MeteoSchweiz mitteilt, gilt in fast allen Regionen eine Warnung der Gefahrenstufe 2, was einer mässigen Gefahr entspricht. Besonders heikel ist dabei lokal auftretender gefrierender Regen.
Der Bund ruft Verkehrsteilnehmende dazu auf, ihre Geschwindigkeit den winterlichen Verhältnissen anzupassen und sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren. Durch die Glätte könne es zu längeren Bremswegen und Kontrollverlust beim Lenken kommen.
Weiterhin starke Schneefälle in den Alpen
Im Wallis sowie im Berner Oberland bleibt die Lage angespannter. Dort gilt laut MeteoSchweiz weiterhin eine Schneewarnung der Stufe 3, also erhebliche Gefahr. Bis zum Wochenende werden in diesen Regionen Schneemengen von bis zu 80 Zentimetern erwartet. Die intensivste Phase dürfte sich von Donnerstagmorgen bis Freitagmorgen erstrecken.
Die Behörden empfehlen insbesondere in den betroffenen Regionen erhöhte Vorsicht auf Strassen und Wegen.