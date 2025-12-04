  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Crash mit Fahrzeug SBB-Strecke zwischen Luzern und Olten unterbrochen

Sven Ziegler

4.12.2025

Zwischen Luzern und Olten geht derzeit nichts mehr. (Symbolbild)
Zwischen Luzern und Olten geht derzeit nichts mehr. (Symbolbild)
sda

Auf der wichtigen Bahnlinie Luzern–Olten ist der Verkehr am Donnerstagmorgen unterbrochen worden. Zwischen Sursee und Nebikon geht derzeit nichts mehr – Grund ist eine Kollision mit einem Fahrzeug. 

Sven Ziegler

04.12.2025, 08:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwischen Sursee und Nebikon ist der Bahnverkehr wegen einer Fahrzeugkollision bis voraussichtlich 10.30 Uhr unterbrochen.
  • Zahlreiche Fern- und Regionalzüge fallen aus oder werden umgeleitet.
  • Die SBB setzen Ersatzbusse ein und empfehlen Reisenden grossräumige Ausweichrouten.
Mehr anzeigen

Auf der Strecke Luzern–Olten ist es am Donnerstagmorgen zu einem grösseren Unterbruch gekommen. Zwischen Sursee und Nebikon verkehren derzeit keine Züge. Laut SBB wurde die Verbindung nach einer Kollision mit einem Fahrzeug gesperrt. Die Behebung der Störung dürfte bis etwa 10.30 Uhr dauern.

Der Ausfall trifft zahlreiche Linien des Fern- und Regionalverkehrs, darunter den IC21 sowie mehrere Interregio-Verbindungen. Die Folge sind Verspätungen, Ausfälle und weite Umleitungen. Die SBB setzen auf dem betroffenen Abschnitt Ersatzbusse ein; insbesondere Reisende zwischen Sursee, Schnydermatt und Nebikon sollen auf diese ausweichen.

Wer von Bern nach Luzern unterwegs ist, wird über Langnau im Emmental umgeleitet. Von Basel, Olten und Zürich her müssen Passagiere mit zusätzlichen Reisezeiten rechnen und teilweise via Zürich HB fahren. Auch Reisende aus der Westschweiz sind betroffen: Die Route nach Luzern führt vorübergehend über Bern.

Die SBB weisen darauf hin, dass Anschlüsse nicht garantiert werden können. Reisende sollen sich kurz vor der Abfahrt erneut über die aktuellen Verbindungen informieren. Die Lage bleibt bis zur Wiederaufnahme des Verkehrs dynamisch.

Meistgelesen

Neue Bilder von Epsteins Karibikinsel geben Rätsel auf
Trump ist wieder eingeschlafen – Jimmy Kimmel weiss warum
Preisexplosion bei Bieterkampf für Kennzeichen «SO 1»
Vorsicht beim Vignetten-Kauf – Bund warnt vor Abzocke
Hunderte Porsche in Russland plötzlich lahmgelegt