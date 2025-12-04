Zwischen Luzern und Olten geht derzeit nichts mehr. (Symbolbild) sda

Auf der wichtigen Bahnlinie Luzern–Olten ist der Verkehr am Donnerstagmorgen unterbrochen worden. Zwischen Sursee und Nebikon geht derzeit nichts mehr – Grund ist eine Kollision mit einem Fahrzeug.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwischen Sursee und Nebikon ist der Bahnverkehr wegen einer Fahrzeugkollision bis voraussichtlich 10.30 Uhr unterbrochen.

Zahlreiche Fern- und Regionalzüge fallen aus oder werden umgeleitet.

Die SBB setzen Ersatzbusse ein und empfehlen Reisenden grossräumige Ausweichrouten. Mehr anzeigen

Auf der Strecke Luzern–Olten ist es am Donnerstagmorgen zu einem grösseren Unterbruch gekommen. Zwischen Sursee und Nebikon verkehren derzeit keine Züge. Laut SBB wurde die Verbindung nach einer Kollision mit einem Fahrzeug gesperrt. Die Behebung der Störung dürfte bis etwa 10.30 Uhr dauern.

Der Ausfall trifft zahlreiche Linien des Fern- und Regionalverkehrs, darunter den IC21 sowie mehrere Interregio-Verbindungen. Die Folge sind Verspätungen, Ausfälle und weite Umleitungen. Die SBB setzen auf dem betroffenen Abschnitt Ersatzbusse ein; insbesondere Reisende zwischen Sursee, Schnydermatt und Nebikon sollen auf diese ausweichen.

Wer von Bern nach Luzern unterwegs ist, wird über Langnau im Emmental umgeleitet. Von Basel, Olten und Zürich her müssen Passagiere mit zusätzlichen Reisezeiten rechnen und teilweise via Zürich HB fahren. Auch Reisende aus der Westschweiz sind betroffen: Die Route nach Luzern führt vorübergehend über Bern.

Die SBB weisen darauf hin, dass Anschlüsse nicht garantiert werden können. Reisende sollen sich kurz vor der Abfahrt erneut über die aktuellen Verbindungen informieren. Die Lage bleibt bis zur Wiederaufnahme des Verkehrs dynamisch.