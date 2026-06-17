Screenshot SBB

Wegen einer Fahrleitungsstörung ist der Bahnverkehr zwischen Zürich Tiefenbrunnen und Meilen am Mittwochmorgen eingeschränkt – mehrere S-Bahn-Linien sind betroffen.

Wegen einer Fahrleitungsstörung ist der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Zürich Tiefenbrunnen und Meilen am Mittwochmorgen eingeschränkt. Betroffen ist der Abschnitt der Linie Zürich Stadelhofen – Meilen.

Wie die SBB mitteilen, kommt es auf den Linien S6, S7, S16 und S20 zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen. Die Einschränkungen sollen voraussichtlich bis etwa 10.00 Uhr andauern.

Reisende werden gebeten, vor der Abfahrt die aktuellen Verbindungen zu prüfen. Angaben zu Fahrplan und Anschlüssen sind derzeit ohne Gewähr.