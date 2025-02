Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi lässt 80 Prozent der Flüge von und nach München ausfallen. Betroffen sind auch Verbindungen zwischen München und Zürich sowie Genf. KEYSTONE

Ein zweitägiger Warnstreik, unter anderem am Münchner und Hamburger Flughafen führt zu massiven Flugstreichungen. Auch Verbindungen in die Schweiz sind betroffen. Lufthansa bietet Umbuchungen an.

Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein zweitägiger Warnstreik der Gewerkschaft Verdi am Münchner Flughafen führt zur Streichung von 80 % der Flüge, insgesamt über 1300 Verbindungen.

Besonders betroffen sind Flüge zwischen Deutschland und der Schweiz, darunter Verbindungen von Swiss, Lufthansa und Air Dolomiti.

Die Lufthansa bietet kostenlose Umbuchungen oder Stornierungen an, während weitere Flugausfälle bis zum Streikende am Freitag nicht ausgeschlossen sind. Mehr anzeigen

Ein zweitägiger Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat am Münchner Flughafen begonnen. Der Flugverkehr ist dadurch eingeschränkt.

Im Rahmen eines Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst in Deutschland wurden 80 Prozent der für Donnerstag und Freitag geplanten Flüge gestrichen. Die Flughafengesellschaft FMG informierte die Passagiere über die Streichungen, die über 1300 Maschinen betreffen. Ein Sprecher des Flughafens bestätigte am Donnerstagmorgen, dass die Streichungen weiterhin bestehen.

Besonders betroffen sind Flüge in die und aus der Schweiz, wie der «Blick» berichtet. Zu den gestrichenen Verbindungen gehören unter anderem Flüge von Swiss und Lufthansa zwischen München und Zürich sowie Verbindungen von Air Dolomiti zwischen Genf und München.

Annuliert 27.02. Zürich – München Lufthansa LH 2367 Abflug: 09.25 Uhr

27.02. Zürich – München Lufthansa LH 2369 Abflug: 13.35 Uhr

27.02. Zürich – München Lufthansa LH 2371 Abflug: 17.10 Uhr

27.02. Zürich – München Lufthansa LH 2373 Abflug: 20.15 Uhr

27.02. Genf – München Air Dolomiti EN 8075 Abflug: 06.20 Uhr

27.02. Genf – München Air Dolomiti EN 8069 Abflug: 09.25 Uhr

27.02. Genf – München Air Dolomiti EN 8071 Abflug: 13.10 Uhr

27.02. Genf – München Air Dolomiti EN 8077 Abflug: 19.55 Uhr

27.02. Basel – München Lufthansa LH 2395 Abflug: 09.35 Uhr

27.02. Basel – München Lufthansa LH 2399 Abflug: 16.55 Uhr

27.02. Basel – Hamburg EasyJet DS 1183 Abflug: 19.30 Uhr

27.02. Basel – München Lufthansa LH 2401 Abflug: 20.05 Uhr

28.02. Basel – München Lufthansa LH 2395 Abflug: 09.35 Uhr

28.02. Basel – München Lufthansa LH 2397 Abflug: 13.05 Uhr

28.02. Basel – Hamburg EasyJet DS 1181 Abflug: 14.55 Uhr

28.02. Basel – Hamburg EasyJet DS 1183 Abflug: 19.30 Uhr

28.02. Basel – München Lufthansa LH 2401 Abflug: 20.00 Uhr Mehr anzeigen

Streik soll am Freitag enden

Bereits vor Beginn des Streiks am Mittwochabend kam es zu ersten Annullierungen. Am zweitgrössten Flughafen Deutschlands waren für die beiden Tage jeweils rund 830 Starts und Landungen geplant. Die Zahl der gestrichenen Flüge könnte sich noch erhöhen, da weitere Annullierungen nicht ausgeschlossen sind.

Die Lufthansa hat angekündigt, die betroffenen Passagiere zu kontaktieren und bietet kostenlose Umbuchungen oder Stornierungen an. Reisende werden dringend gebeten, sich vor der Anreise über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren.

Der Streik soll am Freitag um Mitternacht enden, doch die Situation am Flughafen München bleibt angespannt. Weitere Flugstreichungen sind nicht ausgeschlossen.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI und Material der DPA geschrieben.