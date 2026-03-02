In der Stadt Winterthur wird am Dienstagmorgen kein Bus fahren. KEYSTONE

In Winterthur droht am Dienstagmorgen ein Warnstreik im öffentlichen Verkehr. Die Gewerkschaft VPOD ruft das Fahrpersonal von Stadtbus Winterthur zum Ausstand auf.

Pendlerinnen und Pendler in Winterthur müssen sich am Dienstagmorgen auf Einschränkungen einstellen. Wie die Gewerkschaft VPOD am Montag mitteilte, soll es zwischen 4.30 Uhr und voraussichtlich 8.30 Uhr zu einem Warnstreik kommen. In diesem Zeitraum sollen keine Busse von Stadtbus Winterthur verkehren.

Auslöser ist laut VPOD ein seit längerem schwelender Konflikt um die Arbeitsbedingungen des Fahrpersonals. Diese seien «unzumutbar», heisst es vonseiten der Gewerkschaft.

Stadt bedauert angekündigten Ausstand

Die Stadt Winterthur reagierte mit Bedauern auf die Ankündigung. In einer Mitteilung hält sie fest, die genauen Auswirkungen auf den Fahrbetrieb seien derzeit noch nicht abschätzbar.

Fahrgäste sollen sich über die Online-Fahrplan-Apps sowie über Anzeigen in den Fahrzeugen und an den Haltestellen über allfällige Einschränkungen informieren können.

Ob es tatsächlich zu einem vollständigen Stillstand im Frühverkehr kommt oder kurzfristig noch eine Lösung gefunden wird, bleibt offen.