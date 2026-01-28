Bei einem Streit am Bahnhof Aarau wurde ein junger Mann mutmasslich durch Messerstiche schwer verletzt. Der mutmassliche Täter ist noch flüchtig. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen.

Am Bahnhof Aarau kam es am Samstag mutmasslich zu einem Messerangriff.

Am Samstag ging gegen 18.20 Uhr bei der Notrufzentrale der Kantonspolizei Aargau die Meldung über eine Schlägerei am Bahnhof Aarau ein. Vor Ort seien die Beamt*innen im Bereich des Migrolino bei der Treppe auf mehrere junge Männer gestossen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Schnell sei klargeworden, dass einer von ihnen, ein 19-jähriger Afghane, mehrere Stichverletzungen aufwies. Die Polizeikräfte versorgten den Schwerverletzten umgehend medizinisch. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Spital.

Der mutmassliche Täter hatte sich vor dem Eintreffen der Polizeipatrouillen entfernt. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen, die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung eröffnet. Die Behörden suchen zudem Augenzeug*innen, die Angaben zum Hergang und dem mutmasslichen Täter machen können.