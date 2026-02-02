Jugendlicher (15) stirbt nach blutigem Streit auf Pausenplatz – aber was passierte wirklich?

Beim Schulhaus Neumatt in Aesch BL kam es zur tödlichen Szene. Google Maps

Ein tödlicher Streit unter Jugendlichen in Aesch BL erschütterte im Sommer 2024 die Schweiz – nun steht der mutmassliche Täter in Muttenz vor Gericht. Die Anklage wiegt schwer, die Tatversionen sind unterschiedlich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 15-Jähriger wurde im Sommer 2024 in Aesch BL bei einer nächtlichen Auseinandersetzung mit einem Messer tödlich verletzt.

Der heute 19-jährige Tatverdächtige steht ab Montag wegen vorsätzlicher Tötung vor Gericht.

Die Anklageschrift beschreibt zwei mögliche Tatabläufe. Die Staatsanwaltschaft geht trotz unklarer Details von einer vorsätzlichen Tötung aus.

Zusätzlich werden dem Angeklagten ein Verkehrs- und ein Sexualdelikt sowie Verstoss gegen das Waffengesetz angelastet.

blue News wohnt dem Prozess in Muttenz bei und berichtet über die Entwicklungen. Mehr anzeigen

Der Vorfall machte im Sommer 2024 schweizweit Schlagzeilen: Auf dem Gelände des Neumattschulhauses in Aesch BL eskalierte in den frühen Morgenstunden ein Streit tödlich. Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde mit einem Messer verletzt und starb kurze Zeit später im Spital an massivem Blutverlust.

Der mutmassliche Täter wurde noch am selben Morgen von der Polizei verhaftet. Der heute 19-jährige Beschuldigte sitzt seither in Sicherheitshaft. Ab Montag muss er sich vor dem Strafgericht Muttenz verantworten. Die Anklage lautet auf vorsätzliche Tötung.

Die Hintergründe der Tat waren bisher unklar. Die Anklageschrift, die blue News vorliegt, bringt nun Details ans Licht. Allerdings ist es der Staatsanwaltschaft offenbar nicht gelungen, einen eindeutigen Tathergang zu ermitteln: Sie schildert zwei Szenarien für das Tötungsdelikt – ein übliches Vorgehen, wenn Aussagen voneinander abweichen und die Beweislage komplex ist.

In beiden Szenarien wird beschrieben, dass es bereits vor der Tat innerhalb einer Gruppe von rund 15 Personen zu Spannungen gekommen war. In der Tatnacht erhielt der Angeklagte einen anonymen Anruf. Ob er wusste, dass er kurz darauf drei junge Männer aus diesem Umfeld treffen würde, bleibt offen. Fest steht jedoch: Er verliess nach Mitternacht das Haus und nahm ein Klappmesser mit.

Auf dem Pausenplatz der Schule kam es dann zur Eskalation. In Szenario 1 erkannte einer der drei jungen Männer das Messer, das der Beschuldigte mit sich führte, und flüchtete. Das 15-jährige Opfer hingegen soll die Waffe nicht bemerkt und den Angeklagten provoziert haben. In der Folge kam es zum tödlichen Messerstich.

Szenario 2 stellt den Ablauf anders dar: Demnach sei der heute 19-Jährige zunächst selbst angegriffen und geschlagen worden. Erst danach habe er das Messer gezogen, zunächst auf Höhe der Beine damit hantiert und den Jugendlichen schliesslich im Oberkörper getroffen.

Unklar bleibt hingegen weiterhin, was den Streit ursprünglich ausgelöst hat.

Anklage wegen vorsätzlicher Tötung

Trotz der unterschiedlichen Schilderungen hat sich die Staatsanwaltschaft in ihrer rechtlichen Bewertung festgelegt. Sie geht nicht von einer Körperverletzung mit Todesfolge aus, sondern von einer vorsätzlichen Tötung.

Neben dem Tötungsdelikt wird dem Beschuldigten im Rahmen des gleichen Verfahrens auch ein Sexual- sowie ein Verkehrsdelikt vorgeworfen. So soll er im Alter von 16 Jahren einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit einer 13-Jährigen gehabt haben.

Im April 2024 habe er in Grellingen BL innerorts mit seinem Töff zudem die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 26 Stundenkilometer überschritten. Der Besitz des verbotenen Klappmessers stellt zusätzlich einen Verstoss gegen das Waffengesetz dar.

In allen Fällen gilt die Unschuldsvermutung. Bei einer Verurteilung wegen vorsätzlicher Tötung droht dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe zwischen 5 und 20 Jahren.

Die Verhandlung findet am kommenden Montag und Dienstag statt. Die Urteilsverkündung ist auf den 11. Februar angesetzt. blue News ist am Montag im Strafjustizzentrum in Muttenz vor Ort und wird über den Fall umfassend berichten.